«Нельзя начинать такие матчи так вальяжно»: Черчесов о проигрыше уругвайцам

Сборная России уступила команде Уругвая с разгромным счетом 0:3 в заключительном матче группового этапа. Поражение своих подопечных прокомментировал главный тренер Станислав Черчесов. Он объяснил, почему сборная вышла на поле в таком составе и как он принимал решения о заменах.
По его словам, Игорь Смольников вышел в стартовом составе сборной России против Уругвая, поскольку Марио Фернандесу нужно было дать отдохнуть, передает ТАСС. Смольников впервые сыграл на турнире и был удален с поля, получив две желтые карточки. В этой игре место Александра Головина занял Алексей Миранчук, а вместо Юрия Жиркова на поле вышел Фёдор Кудряшов.
Станислав Черчесов: «Если Жирков получил паузу из-за проблем с голеностопом, то Марио отдал много сил, мы не хотели его задействовать. Миранчук вышел, потому что не хотели рисковать Головиным (в случае получения желтой карточки он пропустил бы матч 1/8 финала — ред.). Сегодня даже Фёдора Смолова перед заменой попросил быть поаккуратнее, чтобы не получить дисквалификацию».
При этом он отметил, что, даже оказавшись в меньшинстве, сборная России стремилась отыграться. Но сама встреча началась не так, как хотелось бы.
Станислав Черчесов: «Провели замены на атаку, чтобы попробовать забить один, а потом и, возможно, второй гол. Во время игры мы какие-то вещи исправили — и команда заиграла так, как мы хотели. Нельзя начинать такие матчи так вальяжно».
Поражение Уругваю прокомментировал и форвард нашей сборной Артём Дзюба, сообщает РИА Новости. Он заявил, что теперь наши футболисты хотят вернуться на поле в плей-офф и дать достойный бой противникам. В 1/8 финала россияне встретятся с победителем группы B, в которой выступают сборные Испании, Португалии, Ирана и Марокко.
Артём Дзюба: «Есть над чем работать и подумать. Для многих это определенный урок. Чтобы мы еще злее были, права на ошибку уже не будет. Мы говорили, что Уругвай — самая лучшая в мире команда на стандартах. Первый гол пропустили на ровном месте, но мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Так мы договорились. Спасибо Самаре и всей стране за поддержку. Идем дальше, проанализируем, восстановимся и будем злее. После такого хочется поскорее выйти на поле и дать бой достойный».
Тем не менее он добавил, что российская сборная даже вдесятером «неплохо смотрелась» на поле. Как он отметил, наши футболисты знали, что Уругвай — «топовая команда», но видели, что с ней «можно играть».
Артём Дзюба: «От этого обиднее поражение».
В свою очередь полузащитник российской сборной Денис Черышев высказал мнение, что нашей команде не удалось собраться после первого пропущенного гола, — мяч залетел в ворота на 10-й минуте матча.
Денис Черышев: «В начале у нас было несколько моментов, которые мы не смогли реализовать. Они тоже сильная команда, у них очень хорошие исполнители. После первого пропущенного гола нам было тяжело играть, мне кажется, что мы не смогли после этого пропущенного мяча собраться».
Сборная России впервые потерпела поражение на ЧМ-2018. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча Уругвай — Россия. Встреча в Самаре определила лидера группы А, которым стал Уругвай. Между тем еще до этого сегодняшнего матча обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, одержав по две победы. Следующий матч сборная России сыграет в московских «Лужниках» 1 июля.
Станислав Черчесов: «Если Жирков получил паузу из-за проблем с голеностопом, то Марио отдал много сил, мы не хотели его задействовать. Миранчук вышел, потому что не хотели рисковать Головиным (в случае получения желтой карточки он пропустил бы матч 1/8 финала — ред.). Сегодня даже Фёдора Смолова перед заменой попросил быть поаккуратнее, чтобы не получить дисквалификацию».
При этом он отметил, что, даже оказавшись в меньшинстве, сборная России стремилась отыграться. Но сама встреча началась не так, как хотелось бы.
Станислав Черчесов: «Провели замены на атаку, чтобы попробовать забить один, а потом и, возможно, второй гол. Во время игры мы какие-то вещи исправили — и команда заиграла так, как мы хотели. Нельзя начинать такие матчи так вальяжно».
Поражение Уругваю прокомментировал и форвард нашей сборной Артём Дзюба, сообщает РИА Новости. Он заявил, что теперь наши футболисты хотят вернуться на поле в плей-офф и дать достойный бой противникам. В 1/8 финала россияне встретятся с победителем группы B, в которой выступают сборные Испании, Португалии, Ирана и Марокко.
Артём Дзюба: «Есть над чем работать и подумать. Для многих это определенный урок. Чтобы мы еще злее были, права на ошибку уже не будет. Мы говорили, что Уругвай — самая лучшая в мире команда на стандартах. Первый гол пропустили на ровном месте, но мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем и вместе проигрываем. Так мы договорились. Спасибо Самаре и всей стране за поддержку. Идем дальше, проанализируем, восстановимся и будем злее. После такого хочется поскорее выйти на поле и дать бой достойный».
Тем не менее он добавил, что российская сборная даже вдесятером «неплохо смотрелась» на поле. Как он отметил, наши футболисты знали, что Уругвай — «топовая команда», но видели, что с ней «можно играть».
Артём Дзюба: «От этого обиднее поражение».
В свою очередь полузащитник российской сборной Денис Черышев высказал мнение, что нашей команде не удалось собраться после первого пропущенного гола, — мяч залетел в ворота на 10-й минуте матча.
Денис Черышев: «В начале у нас было несколько моментов, которые мы не смогли реализовать. Они тоже сильная команда, у них очень хорошие исполнители. После первого пропущенного гола нам было тяжело играть, мне кажется, что мы не смогли после этого пропущенного мяча собраться».
Сборная России впервые потерпела поражение на ЧМ-2018. НТВ.Ru вел текстовую трансляцию матча Уругвай — Россия. Встреча в Самаре определила лидера группы А, которым стал Уругвай. Между тем еще до этого сегодняшнего матча обе команды обеспечили себе выход в 1/8 финала, одержав по две победы. Следующий матч сборная России сыграет в московских «Лужниках» 1 июля.
⚽️ Матч Уругвай — Россия 🔥 Но увы, мы уступили со счетом 3:0. Как вам игра? Наша сборная боролась до конца! Следующий матч у нас в «Лужниках» 1 июля. Начало в 17:00.Опубликовано НТВ Понедельник, 25 июня 2018 г.
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