    Трамп сообщил о прекращении антиамериканской пропаганды в Северной Корее

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    Трамп сообщил о прекращении антиамериканской пропаганды в Северной Корее

    Трамп сообщил о прекращении антиамериканской пропаганды в Северной Корее

    Американский президент Дональд Трамп продолжает радоваться успехам саммита США — КНДР и озвучивать все новые и новые достижения переговоров с Ким Чен Ыном. Выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина, глава Белого дома заявил, что после встречи с северокорейским лидером Пхеньян прекратил агитацию против Соединенных Штатов.

    Трамп сообщил, что в КНДР сняли антиамериканские плакаты после его исторической встречи с руководителем этой страны.

    Дональд Трамп, президент США: «Они сняли антиамериканские плакаты по всей Северной Корее, они их сняли. Сейчас у нас хорошие взаимоотношения, и я думаю, все получится. Это требует времени, это непросто».

    При этом Трамп выразил уверенность, что в результате его усилий «мир будет гораздо более безопасным». Рассказывая о достигнутых успехах, американский президент напомнил, что в Пхеньяне «согласились на денуклеаризацию, согласились больше не проводить испытания».

    Первый в истории саммит США — КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи американский лидер заявил, что подписал с Северной Кореей «подробный» документ и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».

    Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.

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