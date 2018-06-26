Трамп сообщил о прекращении антиамериканской пропаганды в Северной Корее

Американский президент Дональд Трамп продолжает радоваться успехам саммита США — КНДР и озвучивать все новые и новые достижения переговоров с Ким Чен Ыном. Выступая перед сторонниками в штате Южная Каролина, глава Белого дома заявил, что после встречи с северокорейским лидером Пхеньян прекратил агитацию против Соединенных Штатов.
Трамп сообщил, что в КНДР сняли антиамериканские плакаты после его исторической встречи с руководителем этой страны.
Дональд Трамп, президент США: «Они сняли антиамериканские плакаты по всей Северной Корее, они их сняли. Сейчас у нас хорошие взаимоотношения, и я думаю, все получится. Это требует времени, это непросто».
При этом Трамп выразил уверенность, что в результате его усилий «мир будет гораздо более безопасным». Рассказывая о достигнутых успехах, американский президент напомнил, что в Пхеньяне «согласились на денуклеаризацию, согласились больше не проводить испытания».
Первый в истории саммит США — КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи американский лидер заявил, что подписал с Северной Кореей «подробный» документ и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».
Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.
Дональд Трамп, президент США: «Они сняли антиамериканские плакаты по всей Северной Корее, они их сняли. Сейчас у нас хорошие взаимоотношения, и я думаю, все получится. Это требует времени, это непросто».
При этом Трамп выразил уверенность, что в результате его усилий «мир будет гораздо более безопасным». Рассказывая о достигнутых успехах, американский президент напомнил, что в Пхеньяне «согласились на денуклеаризацию, согласились больше не проводить испытания».
Первый в истории саммит США — КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, состоялся в Сингапуре 12 июня. По итогам встречи американский лидер заявил, что подписал с Северной Кореей «подробный» документ и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро».
Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.
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