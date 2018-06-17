Ким Чен Ына в Сингапуре разглядывали как этакую диковинку. Накануне встречи с Дональдом Трампом он побывал в главной туристической точке города и даже сделал селфи с сингапурским министром. В медийном плане для него это абсолютная победа: как этого улыбающегося жизнерадостного молодого человека назовешь теперь «кровавым тираном»?
Прогулявшись северокорейским интуристом по ночному городу, задачу минимум Ким выполнил: на миллиардах экранов по всему миру он уже появился живым и нестрашным.
Гостиницы, в которых остановились Ким Чен Ын и Дональд Трамп, находятся друг от друга в 8 минутах ходьбы размеренным шагом. То есть лидеры могли бы друг к другу в гости ходить. Но они предпочли ездить встречаться через весь город, потому что обоим нужна была красивая картинка. Хотели бы таинственности — не было десятков точек съемки в наглухо перекрытом центре города: как один не спеша въезжает на курортный остров Сентоса, другой в эту же секунду трогается от гостиницы. Или как Ким выходит из машины уже в отеле «Капелла» с некой черной папкой. Что в ней — план спасения мира или просто распорядок дня — таинственность еще ни одно зрелище не портила.
Двенадцать секунд они жмут руки на фоне своих звездно-полосатых флагов. Не рекордный для Трампа хронометраж рукопожатия. А свой обычный фокус — с притягиванием собеседника к себе — он, кажется, хотел было провернуть, но не вышло.
Светлана Милованова, профайлер: «Есть сильная разница все-таки в габаритах, он это сделал, но сделал это с опаской и быстро руку отдернул, потому что и по взгляду, и по постановке, и по походке Ким Чен Ын, в общем-то, действительно играет роль больше лидера, чем даже он».
Отель «Капелла» — идеальное место, для проведения подобного рода саммитов. Террасы, открытые колоннады, много пространства, где видно, как лидеры общаются. И эта картинка телевизионная куда важнее итога переговоров. Вот они не спеша идут по галерее — один вроде шутит, другой улыбается.
В тексте итогового соглашения много эпитетов, мало смысла. Из содержательного: Ким Чен Ын подтвердил, что твердо и непоколебимо привержен денуклеаризации. Но что он для этого будет делать, как, кто и когда это будет проверять — об этом в бумаге ни слова.
Гораздо интереснее подписанных бумаг то, как они уходили. Трамп чуть приобнял Кима, и тот моментально это похлопывание по спине ему вернул. Мир теперь говорит о северокорейской договороспособности, а у Кима даже есть номер мобильника Трампа.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Гостиницы, в которых остановились Ким Чен Ын и Дональд Трамп, находятся друг от друга в 8 минутах ходьбы размеренным шагом. То есть лидеры могли бы друг к другу в гости ходить. Но они предпочли ездить встречаться через весь город, потому что обоим нужна была красивая картинка. Хотели бы таинственности — не было десятков точек съемки в наглухо перекрытом центре города: как один не спеша въезжает на курортный остров Сентоса, другой в эту же секунду трогается от гостиницы. Или как Ким выходит из машины уже в отеле «Капелла» с некой черной папкой. Что в ней — план спасения мира или просто распорядок дня — таинственность еще ни одно зрелище не портила.
Двенадцать секунд они жмут руки на фоне своих звездно-полосатых флагов. Не рекордный для Трампа хронометраж рукопожатия. А свой обычный фокус — с притягиванием собеседника к себе — он, кажется, хотел было провернуть, но не вышло.
Светлана Милованова, профайлер: «Есть сильная разница все-таки в габаритах, он это сделал, но сделал это с опаской и быстро руку отдернул, потому что и по взгляду, и по постановке, и по походке Ким Чен Ын, в общем-то, действительно играет роль больше лидера, чем даже он».
Отель «Капелла» — идеальное место, для проведения подобного рода саммитов. Террасы, открытые колоннады, много пространства, где видно, как лидеры общаются. И эта картинка телевизионная куда важнее итога переговоров. Вот они не спеша идут по галерее — один вроде шутит, другой улыбается.
В тексте итогового соглашения много эпитетов, мало смысла. Из содержательного: Ким Чен Ын подтвердил, что твердо и непоколебимо привержен денуклеаризации. Но что он для этого будет делать, как, кто и когда это будет проверять — об этом в бумаге ни слова.
Гораздо интереснее подписанных бумаг то, как они уходили. Трамп чуть приобнял Кима, и тот моментально это похлопывание по спине ему вернул. Мир теперь говорит о северокорейской договороспособности, а у Кима даже есть номер мобильника Трампа.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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