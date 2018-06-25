«Довели страну до обнищания»: на Украине оценили результаты реформ

Правительство Порошенко своими реформами довело Украину до обнищания. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. в эфире телеканала «112 Украина».
Вадим Рабинович, депутат Рады: «Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания».
В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что киевские власти пытаются обмануть украинцев, отрицая резкий рост цен.
Вадим Рабинович: «Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо».
Рабинович также раскритиковал высказывания министра социальной политики Украины, который ранее «выяснил» причину низких доходов жителей страны.
Вадим Рабинович: «По его мнению, украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство».
На минувшей неделе около двух тысяч человек собрались на акцию протеста у здания Рады. Шахтеры требовали погашения долгов по зарплатам и принятия нового закона по финансированию угольной отрасли, а ветераны-афганцы и чернобыльцы возвращения социальных льгот. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.
В эфире телеканала «112 Украина» он заявил, что киевские власти пытаются обмануть украинцев, отрицая резкий рост цен.
Вадим Рабинович: «Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо».
Рабинович также раскритиковал высказывания министра социальной политики Украины, который ранее «выяснил» причину низких доходов жителей страны.
Вадим Рабинович: «По его мнению, украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство».
На минувшей неделе около двух тысяч человек собрались на акцию протеста у здания Рады. Шахтеры требовали погашения долгов по зарплатам и принятия нового закона по финансированию угольной отрасли, а ветераны-афганцы и чернобыльцы возвращения социальных льгот. Полиция применила против митингующих слезоточивый газ.
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