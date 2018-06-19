Митингующие покинули центр Киева после переговоров с властями

В центре Киева полиция сегодня применила слезоточивый газ против митингующих. На акцию протеста у здания Верховной рады собрались около двух тысяч человек.
Шахтеры стучали касками и требовали погашения долгов по зарплатам, а также принятия нового закона по финансированию угольной отрасли. По словам участников митинга, ситуация сложилась критическая, задолженность перед горняками достигает 30 миллионов долларов.
К шахтерам присоединились ветераны-афганцы и чернобыльцы. Они требовали вернуть социальные льготы, в том числе бесплатное медицинское обслуживание. В какой-то момент митингующие снесли металлические заграждения и попытались прорваться в парламент. Во время потасовок пострадали восемь полицейских. Один из митингующих задержан.
Как сообщает РИА Новости, митингующие начали расходиться после того, как к ним вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По результатам переговоров она заявила участникам акции, что расскажет в Раде об их требованиях, среди которых также отчет кабмина и встречи с министрами соцполитики и здравоохранения.
К шахтерам присоединились ветераны-афганцы и чернобыльцы. Они требовали вернуть социальные льготы, в том числе бесплатное медицинское обслуживание. В какой-то момент митингующие снесли металлические заграждения и попытались прорваться в парламент. Во время потасовок пострадали восемь полицейских. Один из митингующих задержан.
Как сообщает РИА Новости, митингующие начали расходиться после того, как к ним вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По результатам переговоров она заявила участникам акции, что расскажет в Раде об их требованиях, среди которых также отчет кабмина и встречи с министрами соцполитики и здравоохранения.
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