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    Митингующие покинули центр Киева после переговоров с властями. Киев, митинги и протесты, Украина, шахты и рудники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМитингующие покинули центр Киева после переговоров с властями

    Митингующие покинули центр Киева после переговоров с властями

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    Митингующие покинули центр Киева после переговоров с властями

    Митингующие покинули центр Киева после переговоров с властями

      В центре Киева полиция сегодня применила слезоточивый газ против митингующих. На акцию протеста у здания Верховной рады собрались около двух тысяч человек.

      Шахтеры стучали касками и требовали погашения долгов по зарплатам, а также принятия нового закона по финансированию угольной отрасли. По словам участников митинга, ситуация сложилась критическая, задолженность перед горняками достигает 30 миллионов долларов.

      К шахтерам присоединились ветераны-афганцы и чернобыльцы. Они требовали вернуть социальные льготы, в том числе бесплатное медицинское обслуживание. В какой-то момент митингующие снесли металлические заграждения и попытались прорваться в парламент. Во время потасовок пострадали восемь полицейских. Один из митингующих задержан.

      Как сообщает РИА Новости, митингующие начали расходиться после того, как к ним вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. По результатам переговоров она заявила участникам акции, что расскажет в Раде об их требованиях, среди которых также отчет кабмина и встречи с министрами соцполитики и здравоохранения.

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