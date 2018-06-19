Двое полицейских пострадали во время столкновений у Рады

Двое полицейских получили ранения в результате столкновений с митингующими у здания Верховной рады в центре Киева.
У одного полицейского — черепно-мозговая травма, у другого — ожоги от слезоточивого газа (оба — из Печерского райуправления). По словам директора департамента коммуникаций МВД Украины Артёма Шевченко, потерпевшие отправлены в учреждения здравоохранения.
Кроме того, по данным спикера ведомства, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции, сообщает «Интерфакс».
Беспорядки у стен Рады начались во вторник утром. Сотни митингующих пытались проникнуть в здание парламента. Они прорвали первый кордон оцепления и забросали правоохранителей бутылками. Стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ и дубинки.
В митинге учувствуют около двух тысяч шахтеров. Они требуют погасить долги по зарплатам. Это примерно 29 млн долларов. Еще одна акция состоялась на улице Грушевского. Там митинговали ветераны силовых структур и воины-афганцы. Они потребовали от киевских властей сохранения социальных льгот.
Кроме того, по данным спикера ведомства, задержан один участник митинга, который применял газ в отношении полиции, сообщает «Интерфакс».
Беспорядки у стен Рады начались во вторник утром. Сотни митингующих пытались проникнуть в здание парламента. Они прорвали первый кордон оцепления и забросали правоохранителей бутылками. Стражи порядка пустили в ход слезоточивый газ и дубинки.
В митинге учувствуют около двух тысяч шахтеров. Они требуют погасить долги по зарплатам. Это примерно 29 млн долларов. Еще одна акция состоялась на улице Грушевского. Там митинговали ветераны силовых структур и воины-афганцы. Они потребовали от киевских властей сохранения социальных льгот.
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