Стычки протестующих с полицией начались у Рады в Киеве

В центре Киева у здания Верховной рады произошли столкновения митингующих с полицией.
Более двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры начали митинг у парламента Украины во вторник утром. Собравшиеся требуют сохранения своих льгот.
Как передает корреспондент «Интерфакса», в настоящее время несколько сотен митингующих столпились у входа в парламент. Они снесли ограждения, полиция применила спецсредства, а митингующие начали забрасывать стражей порядка бутылками.
Как передает корреспондент «Интерфакса», в настоящее время несколько сотен митингующих столпились у входа в парламент. Они снесли ограждения, полиция применила спецсредства, а митингующие начали забрасывать стражей порядка бутылками.
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