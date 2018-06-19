    Стычки протестующих с полицией начались у Рады в Киеве. митинги и протесты, парламенты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтычки протестующих с полицией начались у Рады в Киеве

    Стычки протестующих с полицией начались у Рады в Киеве

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    Стычки протестующих с полицией начались у Рады в Киеве

    Стычки протестующих с полицией начались у Рады в Киеве

      В центре Киева у здания Верховной рады произошли столкновения митингующих с полицией.

      Более двух тысяч представителей ветеранских организаций и шахтеры начали митинг у парламента Украины во вторник утром. Собравшиеся требуют сохранения своих льгот.

      Как передает корреспондент «Интерфакса», в настоящее время несколько сотен митингующих столпились у входа в парламент. Они снесли ограждения, полиция применила спецсредства, а митингующие начали забрасывать стражей порядка бутылками.

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