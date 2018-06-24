    На фестивале «Алые паруса» под зрителями обвалилась крыша грузовика: видео. автомобили, выпускники, Санкт-Петербург, торжества и праздники, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа фестивале «Алые паруса» под зрителями обвалилась крыша грузовика: видео

    На фестивале «Алые паруса» под зрителями обвалилась крыша грузовика: видео

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    • Фото: Никита Кудряшов / vk.com
    На фестивале «Алые паруса» под зрителями обвалилась крыша грузовика: видео

    На фестивале «Алые паруса» под зрителями обвалилась крыша грузовика: видео

    На фестивале «Алые паруса» под зрителями обвалилась крыша грузовика: видео
    • Фото: Никита Кудряшов / vk.com

      • Накануне в Санкт-Петербурге прошел праздник выпускников «Алые паруса». Десятки зрителей забрались на крышу грузовика во время фестиваля, чтобы посмотреть салют, но конструкция не выдержала их веса.

      Инцидент на фестивале Алые паруса, который проводится в Северной столице в белые ночи, запечатлел на видео один из очевидцев. На кадрах видно, что на крышу грузовика забрались десятки людей, которые хотели посмотреть салют над Невой. Но крыша фургона не выдержала и обвалилась.

      Стоявшие на грузовом авто участники фестиваля под крики и улюлюкание рухнули в кузов. Информации о пострадавших не поступало. Людям потребовалось несколько минут, чтобы выбраться из поврежденного автомобиля.

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