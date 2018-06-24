«Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»

Более 45 тысяч выпускников школ собрались на главном выпускном страны в
Санкт-Петербурге. Грандиозное шоу развернулось на Дворцовой площади.
Министр просвещения России Ольга Васильева назвала «Алые паруса» символом надежды и мечты.
Ольга Васильева, министр просвещения: «Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. „Алые паруса“ — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо».
В 22:00 после официального открытия началась музыкальная программа. Вели концерт Иван Ургант и Даша Александрова. Для выпускников спели Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу и Баста. После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами.
Праздник выпускников поразил болельщиков, приехавших в Россию на ЧМ-2018, передает «Пятый канал». Один из них — колумбиец Хулиан — признался, что никогда не видел подобного, и ему выпало «огромное счастье». В свою очередь, мексиканцы Даниель и Карлос назвали шоу «очень красивым» и отметили, что все присутствовавшие были доброжелательными.
В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Впервые корабль под алыми парусами увидели на Неве ленинградские школьники 27 июня 1968 года.
Ольга Васильева, министр просвещения: «Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. „Алые паруса“ — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо».
В 22:00 после официального открытия началась музыкальная программа. Вели концерт Иван Ургант и Даша Александрова. Для выпускников спели Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу и Баста. После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами.
Праздник выпускников поразил болельщиков, приехавших в Россию на ЧМ-2018, передает «Пятый канал». Один из них — колумбиец Хулиан — признался, что никогда не видел подобного, и ему выпало «огромное счастье». В свою очередь, мексиканцы Даниель и Карлос назвали шоу «очень красивым» и отметили, что все присутствовавшие были доброжелательными.
В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Впервые корабль под алыми парусами увидели на Неве ленинградские школьники 27 июня 1968 года.
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