    «Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса». Санкт-Петербург, выпускники, торжества и праздники, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»

    «Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов
    «Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»

    «Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»

    «Символ надежды»: в Петербурге прошли юбилейные «Алые паруса»
    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгений Биятов

      • Более 45 тысяч выпускников школ собрались на главном выпускном страны в Санкт-Петербурге. Грандиозное шоу развернулось на Дворцовой площади.

      Министр просвещения России Ольга Васильева назвала «Алые паруса» символом надежды и мечты.

      Ольга Васильева, министр просвещения: «Это самый, наверное, главный день в жизни — еще сегодня вечером ты школьник, а завтра — взрослая жизнь. „Алые паруса“ — это символ надежды, мечта и цель. И, конечно, немного чудо».

      В 22:00 после официального открытия началась музыкальная программа. Вели концерт Иван Ургант и Даша Александрова. Для выпускников спели Quest Pistols Show, Alekseev, Каста, Виктория Дайнеко, Алсу и Баста. После полуночи в акватории Невы началось масштабное мультимедийное шоу. Кульминацией праздника стало появление бригантины под алыми парусами.

      Праздник выпускников поразил болельщиков, приехавших в Россию на ЧМ-2018, передает «Пятый канал». Один из них — колумбиец Хулиан — признался, что никогда не видел подобного, и ему выпало «огромное счастье». В свою очередь, мексиканцы Даниель и Карлос назвали шоу «очень красивым» и отметили, что все присутствовавшие были доброжелательными.

      В этом году «Алые паруса» отмечают полувековой юбилей. Впервые корабль под алыми парусами увидели на Неве ленинградские школьники 27 июня 1968 года.

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