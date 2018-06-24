«Энергетика, как на футболе»: в гуляния выпускников на «Алых парусах» влились фанаты со всего мира

По всей стране отгремели выпускные вечера. Главный и самый красочный праздник по традиции прошел в
Санкт-Петербурге. «Алые паруса» в этом году отметили полувековой юбилей и собрали десятки тысяч школьников из 34 регионов. Для них на Дворцовой площади развернулось грандиозное шоу с участием популярных артистов.
Самая главная летняя ночь в Петербурге не белая, а алая. На всех парусах в акваторию Невы заходит бриг, на небе яркие вспышки фейерверка — примерно так же в эти минуты выглядят и эмоции выпускников.
Красочный и самый романтичный момент их выпускного. Мечты сбываются — об этом повесть Александра Грина «Алые паруса» и этот пиротехнический мюзикл. Урок, который так важно усвоить со школы.
Выпускной бал на Дворцовой площади в кроссовках и ветровках — так ведь удобнее танцевать. А танцы до упаду.
В этом году в такие гуляния органично вписались и футбольные болельщики. Эти парни школу давно закончили, но почему не предаться воспоминаниям.
Болельщик из Бразилии: «Я давно школу закончил. Но мы очень рады быть здесь. Отличный праздник, получаем удовольствие, люди отдыхают вместе, атмосфера и энергетика такая же, как и на футболе».
«Алые паруса» — шоу, на которое каждый год хотят попасть уже не только выпускники. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
Красочный и самый романтичный момент их выпускного. Мечты сбываются — об этом повесть Александра Грина «Алые паруса» и этот пиротехнический мюзикл. Урок, который так важно усвоить со школы.
Выпускной бал на Дворцовой площади в кроссовках и ветровках — так ведь удобнее танцевать. А танцы до упаду.
В этом году в такие гуляния органично вписались и футбольные болельщики. Эти парни школу давно закончили, но почему не предаться воспоминаниям.
Болельщик из Бразилии: «Я давно школу закончил. Но мы очень рады быть здесь. Отличный праздник, получаем удовольствие, люди отдыхают вместе, атмосфера и энергетика такая же, как и на футболе».
«Алые паруса» — шоу, на которое каждый год хотят попасть уже не только выпускники. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.
«Алые паруса» во всей красе! Сказочная ночь для выпускников в Питере.Опубликовано НТВ Суббота, 23 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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