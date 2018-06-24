Овечкин прилетел в Москву без Кубка Стэнли

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин прилетел в Москву.
Хоккеист, долгое время не расстававшийся с впервые завоеванным Кубком Стэнли, в Россию прилетел без трофея, так как график его путешествия пока не утвержден. По традиции каждый из хоккеистов, который завоевал Кубок Стэнли, имеет право привезти его к себе на родину.
Александр Овечкин: «Если говорить о планах, то в первую очередь хотелось бы увидеть отца, родных, друзей. Последние две недели в „Вашингтоне“ были очень тяжелыми, Кубок Стэнли все-таки выиграли. Ну и, конечно же, заниматься любимыми делами. Повторюсь, нужно немного оклематься и, как говорится, готов к труду и обороне».
В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4:1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.
На минувшей неделе Овечкин избавился от бороды, которую отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли, а бритвенный станок выставил на благотворительный аукцион.
Александр Овечкин: «Если говорить о планах, то в первую очередь хотелось бы увидеть отца, родных, друзей. Последние две недели в „Вашингтоне“ были очень тяжелыми, Кубок Стэнли все-таки выиграли. Ну и, конечно же, заниматься любимыми делами. Повторюсь, нужно немного оклематься и, как говорится, готов к труду и обороне».
В прошедшем сезоне «Вашингтон» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» со счетом 4:1. Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф с 15 шайбами в 24 играх и получил приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.
На минувшей неделе Овечкин избавился от бороды, которую отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли, а бритвенный станок выставил на благотворительный аукцион.
С любимыми не расставайтесь! 😍 Овечкин не выпускает из рук Кубок Стэнли. В буквальном смысле.Опубликовано НТВ 11 июня 2018 г.
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