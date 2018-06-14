Овечкин сбрил бороду и продаст бритву на благотворительном аукционе

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избавился от бороды, которую отращивал в течение всего розыгрыша Кубка Стэнли.
Об этом хоккеист сообщил в своем Twitter, где опубликовал фотографии до и после бритья.
Россиянин добавил, что бритвенный станок, которым была сбрита борода, будет выставлен на благотворительный аукцион. Вырученные деньги, по его словам, пойдут организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями.
На прошлой неделе «Вашингтон» одержал победу в Кубке Стэнли, переиграв с общим счетом 4:3 новичка НХЛ «Лас-Вегас». Александр Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф и первым российским капитаном, приведшим клуб НХЛ к победе в Кубке Стэнли. С победой россиянина поздравили президенты России и США. Владимир Путин назвал победу команды Овечкина «большим достижением», а Дональд Трамп заявил, что хоккеист — «настоящая суперзвезда».
Россиянин добавил, что бритвенный станок, которым была сбрита борода, будет выставлен на благотворительный аукцион. Вырученные деньги, по его словам, пойдут организации, которая занимается поддержкой хоккейных команд для детей с ограниченными возможностями.
На прошлой неделе «Вашингтон» одержал победу в Кубке Стэнли, переиграв с общим счетом 4:3 новичка НХЛ «Лас-Вегас». Александр Овечкин стал самым ценным игроком плей-офф и первым российским капитаном, приведшим клуб НХЛ к победе в Кубке Стэнли. С победой россиянина поздравили президенты России и США. Владимир Путин назвал победу команды Овечкина «большим достижением», а Дональд Трамп заявил, что хоккеист — «настоящая суперзвезда».
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