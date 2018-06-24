Асад рассказал НТВ о «живущем по законам джунглей» мире

Обвинения в адрес Дамаска о применении химического оружия — это часть политической линии, которая применяется тогда, когда подконтрольные Западу террористы терпят поражение, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью ведущей НТВ Ираде Зейналовой.
Башар Асад: «Байки о химическом оружии — это часть политической линии, которая направлена против правительства Сирии. Но к этим байкам прибегают тогда, когда их войска — подконтрольные им террористы — терпят поражение в некоторых районах Сирии. Эта история с химоружием — предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию. Это случалось уже много раз, и каждый раз мы слышим сказки о химоружии, когда подконтрольные им террористы терпят поражение. Это происходит, если мы оставим в стороне логику и реальное положение вещей — что мы ликвидировали химоружие полностью».
Предотвратить очередные провокации, по словам Асада, невозможно, поскольку «мир живет по законам джунглей», а «американцы постоянно врут и сразу же атакуют».
Башар Асад: «Эти провокации не имеют ничего общего с реальностью. Это плод их собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через Интернет и другие медиа. Поэтому предотвратить провокацию невозможно. Американцы постоянно врут и сразу же атакуют. Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей».
Асад также подчеркнул, что США превратили Сирию в одно из главных полей боя за передел мира и их основная цель — гегемония, которой противостоит Россия.
Полная версия интервью Башара Асада — в видеоматериале.
Предотвратить очередные провокации, по словам Асада, невозможно, поскольку «мир живет по законам джунглей», а «американцы постоянно врут и сразу же атакуют».
Башар Асад: «Эти провокации не имеют ничего общего с реальностью. Это плод их собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через Интернет и другие медиа. Поэтому предотвратить провокацию невозможно. Американцы постоянно врут и сразу же атакуют. Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей».
Асад также подчеркнул, что США превратили Сирию в одно из главных полей боя за передел мира и их основная цель — гегемония, которой противостоит Россия.
Полная версия интервью Башара Асада — в видеоматериале.
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