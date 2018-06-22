Минобороны РФ заявило о подтасовках в расследованиях химинцидентов в Сирии

Пренебрежение стандартами ОЗХО со стороны миссии организации привело к противоречиям, нестыковкам и подтасовкам фактов в докладах по результатам расследований, носящим ярко выраженный антисирийский характер, заявили представители Минобороны РФ.
Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция с помощью инсценировок химических атак в Сирии пытаются превратить Организацию по запрещению химического оружия в политизированную структуру, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал майор-Игорь Кириллов.
Игорь Кириллов, глава войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ: «США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения химического оружия, они обвиняют САР в нарушении Конвенции, а Россию в содействии этому».
Минобороны полагает, что миссия ОЗХО готовит обвинительный и основанный на сомнительных доказательствах доклад о предполагаемом химинциденте в сирийской Думе, произошедшем в апреле этого года.
Игорь Кириллов: «Баллоны с места происшествия в Думе в нарушение процедур ОЗХО опечатаны их представителями только через полтора месяца. Каких же результатов мы можем ожидать от МУФС (Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии) при расследовании данного инцидента, который уже привел к массированному ракетному удару, нанесенному группировкой США, Великобритании и Франции по территории суверенного государства в нарушении международных правовых механизмов? Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств».
Членов организацию «Белые каски», показания которых ОЗХО предъявляют в качестве доказательств применения отравляющих веществ, в Минобороны назвали пособниками террористов.
Игорь Кириллов: «Доказательства крайне сомнительны, особенно если учесть, что „Белые каски“ являются пособниками таких террористических организаций, как „Аль-Каида“, „Джабхат-ан-Нусра“ и „Джейш-аль-Ислам“ (террористические организации, запрещены в РФ), сознавшихся в применении химического оружия, что признано на официальном уровне».
У российского ведомства есть данные, что «Белые каски» внесли в пробы из Эль-Латамны некую смесь для фальсификации применения химоружия.
Игорь Кириллов: «По уже сложившейся, удобной для кого-то практике, миссия провела комфортное дистанционное расследование и подготовила доклад, в котором пришла к выводу, что в пригороде города Саракиб был, вероятно, использован в качестве химического оружия хлор, выпущенный из баллонов путем механического воздействия».
Кроме того, российские эксперты установили, что некоторые детали оборудования по синтезу иприта, найденной у боевиков в сирийской Думе, изготовлены в Европе и Северной Америке. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на совместном с Минобороны брифинге подчеркнула, что Россия готова предъявить доказательства использования террористами оборудования, произведенного на западе.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я хотела бы обратить внимание, что та часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы. Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам, если это будет им интересно, и предъявить соответствующие доказательства, что в руки террористов и боевиков это оборудование попало из Западной Европы».
Ранее в ОЗХО заявили, что 24 марта 2017 года к югу от города Лтамена «с очень высокой вероятностью» был использован газ зарин, а на следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применен хлор. Эксперты организации сослались на показания свидетелей, данные эпидемиологического анализа и исследования проб, взятых из окружающей среды.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что не использовали химическое оружие против мирного населения и боевиков, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
В апреле российские специалисты и сирийцы доказали, что химатака в Думе, из-за которой Запад нанес по Сирии массированный ракетный удар, была инсценировкой. В Минобороны заявили, что боевики при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ. По некоторым данным, провокация будет организована в провинции Дейр-эз-Зор при участии американского спецназа, а в населенный пункт Хакль Аль-Джафра уже завезены баллоны с хлором.
Игорь Кириллов, глава войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ: «США, Великобритания, Франция и их союзники вновь вводят в заблуждение международную общественность и стремятся к конфронтации. Используя инсценировки применения химического оружия, они обвиняют САР в нарушении Конвенции, а Россию в содействии этому».
Минобороны полагает, что миссия ОЗХО готовит обвинительный и основанный на сомнительных доказательствах доклад о предполагаемом химинциденте в сирийской Думе, произошедшем в апреле этого года.
Игорь Кириллов: «Баллоны с места происшествия в Думе в нарушение процедур ОЗХО опечатаны их представителями только через полтора месяца. Каких же результатов мы можем ожидать от МУФС (Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии) при расследовании данного инцидента, который уже привел к массированному ракетному удару, нанесенному группировкой США, Великобритании и Франции по территории суверенного государства в нарушении международных правовых механизмов? Очевидно, готовится очередной обвинительный доклад с предъявлением псевдодоказательств».
Членов организацию «Белые каски», показания которых ОЗХО предъявляют в качестве доказательств применения отравляющих веществ, в Минобороны назвали пособниками террористов.
Игорь Кириллов: «Доказательства крайне сомнительны, особенно если учесть, что „Белые каски“ являются пособниками таких террористических организаций, как „Аль-Каида“, „Джабхат-ан-Нусра“ и „Джейш-аль-Ислам“ (террористические организации, запрещены в РФ), сознавшихся в применении химического оружия, что признано на официальном уровне».
У российского ведомства есть данные, что «Белые каски» внесли в пробы из Эль-Латамны некую смесь для фальсификации применения химоружия.
Игорь Кириллов: «По уже сложившейся, удобной для кого-то практике, миссия провела комфортное дистанционное расследование и подготовила доклад, в котором пришла к выводу, что в пригороде города Саракиб был, вероятно, использован в качестве химического оружия хлор, выпущенный из баллонов путем механического воздействия».
Кроме того, российские эксперты установили, что некоторые детали оборудования по синтезу иприта, найденной у боевиков в сирийской Думе, изготовлены в Европе и Северной Америке. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на совместном с Минобороны брифинге подчеркнула, что Россия готова предъявить доказательства использования террористами оборудования, произведенного на западе.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я хотела бы обратить внимание, что та часть, которая, с точки зрения экспертов, является профессиональным оборудованием, к сожалению, изготовлена в странах Западной Европы. Конкретную информацию мы готовы в рабочем порядке передать нашим коллегам, если это будет им интересно, и предъявить соответствующие доказательства, что в руки террористов и боевиков это оборудование попало из Западной Европы».
Ранее в ОЗХО заявили, что 24 марта 2017 года к югу от города Лтамена «с очень высокой вероятностью» был использован газ зарин, а на следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применен хлор. Эксперты организации сослались на показания свидетелей, данные эпидемиологического анализа и исследования проб, взятых из окружающей среды.
Сирийские власти неоднократно заявляли, что не использовали химическое оружие против мирного населения и боевиков, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
В апреле российские специалисты и сирийцы доказали, что химатака в Думе, из-за которой Запад нанес по Сирии массированный ракетный удар, была инсценировкой. В Минобороны заявили, что боевики при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ. По некоторым данным, провокация будет организована в провинции Дейр-эз-Зор при участии американского спецназа, а в населенный пункт Хакль Аль-Джафра уже завезены баллоны с хлором.
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