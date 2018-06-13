    ОЗХО подтвердила применение химоружия в Сирии в 2017 году

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    ОЗХО подтвердила применение химоружия в Сирии в 2017 году

    ОЗХО подтвердила применение химоружия в Сирии в 2017 году

    В сирийской провинции Хама в марте 2017 года хлор и зарин применялись в качестве химического оружия. К такому выводу пришла миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    Согласно заявлению организации, 24 марта 2017 года зарин «с очень высокой вероятностью» был использован к югу от города Лтамена. На следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применен хлор, сообщает РИА Новости.

    Специалисты ОЗХО сделали выводы на основе показаний свидетелей, эпидемиологического анализа и исследования проб, взятых из окружающей среды.

    Сирийские власти неоднократно заявляли, что не использовали химическое оружие против мирного населения и боевиков, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    смотретьМинобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии
    Минобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии
    В апреле российские специалисты и сирийцы доказали, что химатака в Думе, из-за которой Запад нанес по Сирии массированный ракетный удар, была инсценировкой. Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ. По его словам, провокация будет организована в провинции Дейр-эз-Зор при участии американского спецназа, а в населенный пункт Хакль Аль-Джафра уже завезены баллоны с хлором.

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