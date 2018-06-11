Минобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ.
По словам Конашенкова, провокация будет организована в провинции Дейр-эз-Зор при участии американского спецназа, а в населенный пункт Хакль Аль-Джафра уже завезены баллоны с хлором, передает ТАСС.
Игорь Конашенков: «Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии».
Генерал добавил, что с помощью постановочного ролика также попытаются оправдать наступательную операцию боевиков против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.
Ранее сообщения об использовании химоружия уже приводили к ударам по Сирии. Самая масштабная атака Запада произошла в апреле текущего года, когда США, Великобритания и Франция выпустили по сирийским объектам более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большая часть ракет была сбита. Позднее российские специалисты и сирийцы доказали, что химатака была инсценировкой.
Игорь Конашенков: «Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США ракетно-авиационного удара по государственным объектам Сирии».
Генерал добавил, что с помощью постановочного ролика также попытаются оправдать наступательную операцию боевиков против сирийской армии на восточном берегу Евфрата.
Ранее сообщения об использовании химоружия уже приводили к ударам по Сирии. Самая масштабная атака Запада произошла в апреле текущего года, когда США, Великобритания и Франция выпустили по сирийским объектам более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля». Большая часть ракет была сбита. Позднее российские специалисты и сирийцы доказали, что химатака была инсценировкой.
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