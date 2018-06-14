Госдеп отреагировал на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала ложным сообщение Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химического оружия в Сирии.
Хезер Науэрт, представитель Госдепа: «Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и „Свободная сирийская армия“ готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии».
Представитель Годепартамента также в очередной раз бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту в Солсбери и раскритиковала российские власти за позицию в отношении сирийского лидера Башара Асада.
Хезер Науэрт: «В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия».
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ. По его словам, она будет организована в провинции Дейр-эз-Зор.
Представитель Годепартамента также в очередной раз бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту в Солсбери и раскритиковала российские власти за позицию в отношении сирийского лидера Башара Асада.
Хезер Науэрт: «В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия».
Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ. По его словам, она будет организована в провинции Дейр-эз-Зор.
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