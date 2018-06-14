    Госдеп отреагировал на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

    комментировать

    Госдеп отреагировал на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

    Госдеп отреагировал на обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии

    Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт назвала ложным сообщение Минобороны РФ о подготовке провокации с применением химического оружия в Сирии.

    Хезер Науэрт, представитель Госдепа: «Минобороны РФ ложно заявляет, что силы США и „Свободная сирийская армия“ готовят инсценировку атаки с использованием химического оружия в Сирии».

    Представитель Годепартамента также в очередной раз бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту в Солсбери и раскритиковала российские власти за позицию в отношении сирийского лидера Башара Асада.

    Хезер Науэрт: «В то время как Россия использовала отравляющее вещество в Солсбери и защищает Асада от обвинений в регулярных химатаках в Сирии, мы продолжаем придерживаться Конвенции о запрещении химического оружия».

    смотретьМинобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии
    Минобороны: боевики готовят имитацию химатаки в Сирии
    Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что боевики «Сирийской свободной армии» при участии США готовят новую провокацию с применением химических веществ. По его словам, она будет организована в провинции Дейр-эз-Зор.

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru