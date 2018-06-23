Двоих пострадавших при взрыве газа в Татарстане перевезли в Казань

Спецборт МЧС доставил двоих пострадавших после взрыва газа в жилом доме в Заинске в больницу Казани.
На сайте регионального МЧС отмечается, что обоим пострадавшим необходима срочная высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь.
ГУ МЧС России по Татарстану: «В 02.32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра „Жуковский“ МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших. В 03.30 мск 23 июня спецборт МЧС прибыл на вертолетную площадку Республиканской клинической больницы».
Отмечается, что полет раненые перенесли нормально, без осложнений. После посадки их перенесли в реанимобили и доставили в районную клиническую больницу.
Накануне вечером в трехкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Заинске произошел хлопок газа. Пострадали десять человек, в том числе ребенок. Позднее в больнице скончался один из пострадавших. Им оказался рабочий, который занимался очисткой вентиляции на крыше.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ГУ МЧС России по Татарстану: «В 02.32 мск 23 июня из Заинска в Казань вылетел вертолет Ми-8МТВ-1 татарстанского авиазвена авиационно-спасательного центра „Жуковский“ МЧС России с установленным медицинским модулем для двух пострадавших. В 03.30 мск 23 июня спецборт МЧС прибыл на вертолетную площадку Республиканской клинической больницы».
Отмечается, что полет раненые перенесли нормально, без осложнений. После посадки их перенесли в реанимобили и доставили в районную клиническую больницу.
Накануне вечером в трехкомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома в Заинске произошел хлопок газа. Пострадали десять человек, в том числе ребенок. Позднее в больнице скончался один из пострадавших. Им оказался рабочий, который занимался очисткой вентиляции на крыше.
Возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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