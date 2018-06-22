В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва в жилом доме

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане.
Как сообщили в региональном управлении СК, дело возбуждено по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
СУ СКР по Татарстану: «Вечером 22 июня 2018 года в городе Заинске в квартире одного из домов на улице Никифорова на пятом этаже произошел хлопок газа. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело».
По предварительной версии, к одной из супружеских пар, проживающей на пятом этаже данного дома, приехали в гости внучки. Одна из них осталась на улице, а со второй супруги пошли домой. Когда они открыли дверь, почувствовали запах газа, в тот же момент случился хлопок.
Отмечается, что в это время на крыше дома рабочий занимался очисткой вентиляции. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Также следствие рассматривает версию со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков, передает РИА Новости.
СУ СКР по Татарстану: «Вечером 22 июня 2018 года в городе Заинске в квартире одного из домов на улице Никифорова на пятом этаже произошел хлопок газа. По данному факту следственными органами СК РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело».
По предварительной версии, к одной из супружеских пар, проживающей на пятом этаже данного дома, приехали в гости внучки. Одна из них осталась на улице, а со второй супруги пошли домой. Когда они открыли дверь, почувствовали запах газа, в тот же момент случился хлопок.
Отмечается, что в это время на крыше дома рабочий занимался очисткой вентиляции. От полученных травм мужчина скончался в больнице.
Также следствие рассматривает версию со слов очевидцев о том, что в одной из квартир проводились работы по установке натяжных потолков, передает РИА Новости.
Комментарии