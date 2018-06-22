    Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане

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    • Фото: МЧС Татарстана
    Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане

    Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане

    Скончался один из пострадавших при взрыве газа в Татарстане
  • Фото: МЧС Татарстана

    • Один из пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Заинске в Татарстане скончался в больнице.

    В больнице Заинска умер мужчина, пострадавший от взрыва газа в пятиэтажном доме, сообщили ТАСС в экстренных службах.

    Источник в полиции: «Погибший — рабочий, который, предположительно, и проводил ремонт в квартире, где взорвался газовый баллон».

    Число госпитализированных после взрыва газа в жилом доме в татарском Заинске увеличилось до восьми человек, четверо из них в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

    Представитель оперативного штаба на месте ЧС: «В больницы госпитализированы восемь человек, четверо из них, в том числе ребенок, извлеченная из-под завалов пострадавшая, в тяжелом состоянии, еще четыре человека в состоянии средней степени тяжести».

    смотретьВ Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки
    В Татарстане семь человек госпитализированы из разрушенной взрывом пятиэтажки
    Ранее в МЧС РФ сообщали, что из дома были эвакуированы 16 человек. Связь со всеми жильцами установлена. Здание оцеплено, поврежденную часть сейчас обследуют спасатели с кинологами.

    Взрыв газового баллона в Заинске произошел в одной из квартир пятиэтажки во время ремонтных работ, когда рабочие делали натяжной потолок. В результате повреждения получили четыре квартиры на четвертом и пятом этажах. Угрозы обрушения нет.

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