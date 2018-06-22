    Кремль не готов назвать дату встречи президентов России и США. Путин, США, Трамп Дональд, визиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКремль не готов назвать дату встречи президентов России и США

    Кремль не готов назвать дату встречи президентов России и США

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    Кремль не готов назвать дату встречи президентов России и США

    Кремль не готов назвать дату встречи президентов России и США

      Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg, которое распространило заявление Дональда Трампа о возможности такой встречи уже в июле.

      По словам Дмитрия Пескова, пока рано говорить о конкретных сроках. Но уже точно известно, что в конце июня в Москву для консультаций по подготовке российско-американского саммита должен приехать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

      С Болтоном планирует встретиться глава российской дипломатии Сергей Лавров. Не исключено также, что Болтона примет президент РФ Владимир Путин.

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