Кремль не готов назвать дату встречи президентов России и США

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg, которое распространило заявление Дональда Трампа о возможности такой встречи уже в июле.
По словам Дмитрия Пескова, пока рано говорить о конкретных сроках. Но уже точно известно, что в конце июня в Москву для консультаций по подготовке российско-американского саммита должен приехать советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
С Болтоном планирует встретиться глава российской дипломатии Сергей Лавров. Не исключено также, что Болтона примет президент РФ Владимир Путин.
С Болтоном планирует встретиться глава российской дипломатии Сергей Лавров. Не исключено также, что Болтона примет президент РФ Владимир Путин.
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