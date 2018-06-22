    Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей. Великобритания, дипломатия, монархи и августейшие особы, отравление, принц Чарльз. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПринц Чарльз посетил место отравления Скрипалей

    Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей

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    Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей

    Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей

    Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей

      Британский принц Чарльз вместе со своей супругой Камиллой сегодня посетил Солсбери.

      Официальная цель визита принца Чарльза и его супруги — морально поддержать местных жителей и показать своим примером, что туристы могут смело возвращаться в город, где в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские СМИ называют их отравление «атакой с применением нервно-паралитического газа». В репортажах упоминается, что на расследование дела Скрипалей потрачено уже 8 с половиной миллионов евро, что полиция отсмотрела 5 тысяч часов видеозаписей камер наблюдения и опросила пятьсот свидетелей. При этом Лондон так и не подкрепил доказательствами свои обвинения в адрес России.

      Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Я сегодня написал письмо принцу Чарльзу, где четко изложил российскую позицию о том, что у нас претензии к британскому правительству — мы до сих пор не имеем доступа ни к расследованию, ни к нашим людям».

      Посол России в Лондоне еще раз подчеркнул, что подобные действия британских властей нарушают нормы международного права.

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