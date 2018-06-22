Принц Чарльз посетил место отравления Скрипалей

Британский принц Чарльз вместе со своей супругой Камиллой сегодня посетил Солсбери.
Официальная цель визита принца Чарльза и его супруги — морально поддержать местных жителей и показать своим примером, что туристы могут смело возвращаться в город, где в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские СМИ называют их отравление «атакой с применением нервно-паралитического газа». В репортажах упоминается, что на расследование дела Скрипалей потрачено уже 8 с половиной миллионов евро, что полиция отсмотрела 5 тысяч часов видеозаписей камер наблюдения и опросила пятьсот свидетелей. При этом Лондон так и не подкрепил доказательствами свои обвинения в адрес России.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Я сегодня написал письмо принцу Чарльзу, где четко изложил российскую позицию о том, что у нас претензии к британскому правительству — мы до сих пор не имеем доступа ни к расследованию, ни к нашим людям».
Посол России в Лондоне еще раз подчеркнул, что подобные действия британских властей нарушают нормы международного права.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Я сегодня написал письмо принцу Чарльзу, где четко изложил российскую позицию о том, что у нас претензии к британскому правительству — мы до сих пор не имеем доступа ни к расследованию, ни к нашим людям».
Посол России в Лондоне еще раз подчеркнул, что подобные действия британских властей нарушают нормы международного права.
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