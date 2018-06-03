Чудесное спасение Скрипалей объяснили привычкой мыть руки

В Великобритании показали документальный фильм о врачах, которые спасали Скрипалей. Он должен убедить публику в том, что версия Терезы Мэй единственно верная, а Скрипалей спасло чудо.
Дункан Мюррей, заведующий отделением интенсивной терапии: «Мы были уверены, что шансов их спасти практически нет. Я говорил с дежурной сестрой и сам не верил в то, что между нами происходит такой диалог — мол, к нам в больницу доставили известного русского шпиона при весьма необычных обстоятельствах. Успех в лечении был достигнут благодаря героическим усилиям наших медсестер и поддержке со стороны международных экспертов».
Фильм вышел ровно через неделю после появления Юлии Скрипаль на экранах, которое вызвало смешанные чувства.
Даже после всех официальных заявлений третьих стран, после опубликованных результатов журналистских расследований, Лондон продолжает настаивать на своей версии: это был «Новичок», или А-234, он мог быть произведен и принадлежать только России, и только Россия могла его применить, потому что в противном случае официальная версия уже трещит по швам. Слишком много шероховатостей появляются в ней буквально ежедневно. За три месяца скандала все уже выучили наизусть — Скрипали ели, гуляли, кормили уток, потом упали на скамейке. Их почти сутки спасали от неизвестного яда, а потом пришли военные химики.
Аластар Хэй, токсиколог, Великобритания: «Наверное, их спасло то, что они мыли руки перед едой. То есть яд был на коже, а они помыли руки и уменьшили дозу. Потом в больнице им подбирали противоядия — одно за другим, пока не подействовало. Их организм боролся и вывел токсин сам естественным путем».
В этой цепочке странностей уже не таким странным выглядит заявление главы ОЗХО про то, что в Солсбери применили 100 граммов яда, спичечной головки которого достаточно для отравления сотен человек. И все живы.
Подробнее о деле Сергея и Юлии Скрипалей — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
Фильм вышел ровно через неделю после появления Юлии Скрипаль на экранах, которое вызвало смешанные чувства.
Даже после всех официальных заявлений третьих стран, после опубликованных результатов журналистских расследований, Лондон продолжает настаивать на своей версии: это был «Новичок», или А-234, он мог быть произведен и принадлежать только России, и только Россия могла его применить, потому что в противном случае официальная версия уже трещит по швам. Слишком много шероховатостей появляются в ней буквально ежедневно. За три месяца скандала все уже выучили наизусть — Скрипали ели, гуляли, кормили уток, потом упали на скамейке. Их почти сутки спасали от неизвестного яда, а потом пришли военные химики.
Аластар Хэй, токсиколог, Великобритания: «Наверное, их спасло то, что они мыли руки перед едой. То есть яд был на коже, а они помыли руки и уменьшили дозу. Потом в больнице им подбирали противоядия — одно за другим, пока не подействовало. Их организм боролся и вывел токсин сам естественным путем».
В этой цепочке странностей уже не таким странным выглядит заявление главы ОЗХО про то, что в Солсбери применили 100 граммов яда, спичечной головки которого достаточно для отравления сотен человек. И все живы.
Подробнее о деле Сергея и Юлии Скрипалей — в программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
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