Фигуранта дела о крушении катамарана на Волге перевели под домашний арест

Владельцу лодочной станции, откуда вышел катамаран «Елань», изменена мера пресечения.
Волгоградский областной суд в пятницу изменил меру пресечения владельцу лодочной станции под Волгоградом Леониду Жданову, обвиняемому по делу о гибели 11 человек при крушении прогулочного катамарана. Жданов переведен из СИЗО под домашний арест, передает ТАСС.
О смягчении меры пресечения суд просила защита Жданова. Сам он на заседании отсутствует, с ним общались по видеосвязи. Напомним, Жданов был задержан 12 июня.
Трагедия произошла 11 июня под Волгоградом. Прогулочный катамаран, на борту которого было 16 человек, столкнулся с баржей и затонул. В результате ЧП погибли 11 человек, в их числе капитан «Елани». Пятерым удалось спастись.
По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что владелец катамарана вывел судно со станции, проигнорировав предупреждающие сигналы приближавшейся баржи. Сообщалось также, что капитан и владелец судна был пьян и не имел прав на управление судном. Кроме того, сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.
О смягчении меры пресечения суд просила защита Жданова. Сам он на заседании отсутствует, с ним общались по видеосвязи. Напомним, Жданов был задержан 12 июня.
Трагедия произошла 11 июня под Волгоградом. Прогулочный катамаран, на борту которого было 16 человек, столкнулся с баржей и затонул. В результате ЧП погибли 11 человек, в их числе капитан «Елани». Пятерым удалось спастись.
По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что владелец катамарана вывел судно со станции, проигнорировав предупреждающие сигналы приближавшейся баржи. Сообщалось также, что капитан и владелец судна был пьян и не имел прав на управление судном. Кроме того, сам катамаран не был зарегистрирован и не стоял на учете с 2017 года.
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