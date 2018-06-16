Катастрофа на Волге: кто ответит за гибель людей при крушении катамарана

Одиннадцать человек стали жертвами столкновения баржи и прогулочного катамарана на Волге. Трагедия произошла за несколько дней до годовщины гибели детей на Сямозере. Подобные происшествия повторяются почти каждое лето, и винить в них приходится не роковое совпадение или стихию, а человеческий фактор.
Корреспондент НТВ Михаил Богданов вместе с инспектором МЧС Сергеем Петровым изучает последний путь катамарана «Елань». Выясняется, что баржу на катамаране никто не видел вплоть до момента столкновения.
Сергей Петров, старший государственный инспектор центрального отделения ГИМС по Волгоградской области: «Со слов капитана, предпринимали смены и маневрировали, дали задний ход. (Баржу) не видели».
Когда катамаран прибило к берегу, внутри еще находились тела погибших. Пятерых человек ударом выбросило за борт, им удалось выжить. Жертвами крушения стали 11 человек — среди них полицейские, праздновавшие на судне день рождения коллеги. Что это — страшное стечение обстоятельств или закономерность? ЧП встает в один ряд с крушением теплохода «Булгария», при котором погибли 122 человека, и гибелью 14 детей на Сямозере.
По делу о крушении катамарана арестован владелец лодочной станции Леонид Жданов. Он свою вину не признает и даже заявляет, что в день трагедии у него был выходной. По закону, в обязанности сотрудников станции входит проверка готовности судов, документов владельцев и даже состояния экипажа. Последнее, правда, предписано определять на глаз. О капитане судна известно, что в свое последнее плавание он отправился пьяным.
Матрос: «Как мы будем ответственность нести, если он пришел сюда трезвым, приехал на машине? Это, значит, ГИБДД виновата, что они не задержали его. Он приехал сюда трезвым».
Депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов был знаком с капитаном «Елани» Дмитрием Хахалевым. Тот некоторое время даже был главой одного из районов Волгоградской области. По словам Крылова, Хахалев всегда отличался экстравагантными выходками. Крылов также рассказал, что Хахалев не так давно вышел из тюрьмы — он был осужден за изнасилование.
Разбившийся катамаран раньше принадлежал человеку по имени Владимир Аплеталин. Он продал его своему другу и еще даже не успел получить всю сумму. Аплеталин рассказал, что у Хахалева не было прав на управление судном, хотя он утверждал обратное. По словам Аплеталина, несмотря на это, Хахалев много раз водил это судно и ходить по Волге все-таки умел.
Что случилось на судне на самом деле, спросить теперь не у кого: виновник — в списках погибших. На всякий случай все маломерные суда в эти дни в Волгограде стоят у причалов.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
Сергей Петров, старший государственный инспектор центрального отделения ГИМС по Волгоградской области: «Со слов капитана, предпринимали смены и маневрировали, дали задний ход. (Баржу) не видели».
Когда катамаран прибило к берегу, внутри еще находились тела погибших. Пятерых человек ударом выбросило за борт, им удалось выжить. Жертвами крушения стали 11 человек — среди них полицейские, праздновавшие на судне день рождения коллеги. Что это — страшное стечение обстоятельств или закономерность? ЧП встает в один ряд с крушением теплохода «Булгария», при котором погибли 122 человека, и гибелью 14 детей на Сямозере.
По делу о крушении катамарана арестован владелец лодочной станции Леонид Жданов. Он свою вину не признает и даже заявляет, что в день трагедии у него был выходной. По закону, в обязанности сотрудников станции входит проверка готовности судов, документов владельцев и даже состояния экипажа. Последнее, правда, предписано определять на глаз. О капитане судна известно, что в свое последнее плавание он отправился пьяным.
Матрос: «Как мы будем ответственность нести, если он пришел сюда трезвым, приехал на машине? Это, значит, ГИБДД виновата, что они не задержали его. Он приехал сюда трезвым».
Депутат Волгоградской городской думы Дмитрий Крылов был знаком с капитаном «Елани» Дмитрием Хахалевым. Тот некоторое время даже был главой одного из районов Волгоградской области. По словам Крылова, Хахалев всегда отличался экстравагантными выходками. Крылов также рассказал, что Хахалев не так давно вышел из тюрьмы — он был осужден за изнасилование.
Разбившийся катамаран раньше принадлежал человеку по имени Владимир Аплеталин. Он продал его своему другу и еще даже не успел получить всю сумму. Аплеталин рассказал, что у Хахалева не было прав на управление судном, хотя он утверждал обратное. По словам Аплеталина, несмотря на это, Хахалев много раз водил это судно и ходить по Волге все-таки умел.
Что случилось на судне на самом деле, спросить теперь не у кого: виновник — в списках погибших. На всякий случай все маломерные суда в эти дни в Волгограде стоят у причалов.
Подробности — в материале программы «Центральное телевидение».
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