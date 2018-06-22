Виновником ДТП на Кутузовском оказался стритрейсер из окружения Мары Багдасарян

Виновником смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве стал
22-летний уроженец Дагестана Рахматуллах Гаджиев. Известно, что до этого он не раз нарушал правила, но ему все сходило с рук.
Все случилось на такой скорости, что большинство очевидцев даже не поняли, что произошло. Переходившая проспект женщина погибла сразу. В машину социального патруля неуправляемый болид влетел в лоб. Водитель-лихач и его пассажир сгорели заживо. Но на пределе ехал не только этот автомобиль, говорят очевидцы.
Очевидец: «Я ехал, сзади справа был Nissan GT-R, моя машина и эта».
А ровно за час до аварии Рахматуллах Гаджиев выложил видео с автомобилем своего знакомого именно этой марки. Другие свидетели тоже видели, что это была именно гонка. Вот только никто из так называемых друзей сгоревших заживо гонщиков даже не остановился помочь. Судя по соцсетям, вся компания — знакомые скандально известной Мары Багдасарян, которую пожизненно лишили прав.
Из той же тусовки и дерзкий гонщик Руслан Шамсуаров, несколько часов с издевками гонявшийся с полицией. Тогда его многомиллионный внедорожник таки пустили с молотка с пользу государства. Но урок своих же друзей тусовка мажоров-гонщиков так и не выучила. Чтобы с этим покончить — срочно нужен новый закон, настаивает депутат Ярослав Нилов.
Ярослав Нилов, депутат Госдумы: «В правилах дорожного движения наконец появилось понятие „агрессивное вождение“. И что дальше? И ничего. До сих пор ответственность за агрессивное поведение, за игру в шашечки не предусмотрена».
Но при всех обстоятельствах все могло обойтись без случайных жертв, если бы и пешеходы соблюдали правила. Женщина, в которую влетел Mercedes, стояла на разделительной полосе. При этом подземный переход находился совсем близко, в нескольких метрах.
Получается, что юридически вина обоюдная, но 200 км/ч в городе — это все же игры чужими жизнями, считает общественник Петр Шкуматов.
Петр Шкуматов, общественный деятель: «Вводитель управляет транспортным средством повышенной опасности, а именно двухтонным куском железа, поэтому большая часть ответственности лежит на нем».
К слову, отец ехавшего две сотни километров в час Гаджиева уверяет, что штрафы сына якобы не превышали пятисот рублей.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Очевидец: «Я ехал, сзади справа был Nissan GT-R, моя машина и эта».
А ровно за час до аварии Рахматуллах Гаджиев выложил видео с автомобилем своего знакомого именно этой марки. Другие свидетели тоже видели, что это была именно гонка. Вот только никто из так называемых друзей сгоревших заживо гонщиков даже не остановился помочь. Судя по соцсетям, вся компания — знакомые скандально известной Мары Багдасарян, которую пожизненно лишили прав.
Из той же тусовки и дерзкий гонщик Руслан Шамсуаров, несколько часов с издевками гонявшийся с полицией. Тогда его многомиллионный внедорожник таки пустили с молотка с пользу государства. Но урок своих же друзей тусовка мажоров-гонщиков так и не выучила. Чтобы с этим покончить — срочно нужен новый закон, настаивает депутат Ярослав Нилов.
Ярослав Нилов, депутат Госдумы: «В правилах дорожного движения наконец появилось понятие „агрессивное вождение“. И что дальше? И ничего. До сих пор ответственность за агрессивное поведение, за игру в шашечки не предусмотрена».
Но при всех обстоятельствах все могло обойтись без случайных жертв, если бы и пешеходы соблюдали правила. Женщина, в которую влетел Mercedes, стояла на разделительной полосе. При этом подземный переход находился совсем близко, в нескольких метрах.
Получается, что юридически вина обоюдная, но 200 км/ч в городе — это все же игры чужими жизнями, считает общественник Петр Шкуматов.
Петр Шкуматов, общественный деятель: «Вводитель управляет транспортным средством повышенной опасности, а именно двухтонным куском железа, поэтому большая часть ответственности лежит на нем».
К слову, отец ехавшего две сотни километров в час Гаджиева уверяет, что штрафы сына якобы не превышали пятисот рублей.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
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