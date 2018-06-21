В Москве в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибли три человека

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей. В ДТП погибли три человека, еще двое ранены.
Смертельная авария произошла в районе дома 24 на Кутузовском проспекте. По некоторым данным, там столкнулись сразу пять автомобилей. Другие источники говорят о столкновении двух машин. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое пострадали.
Среди раненых есть тяжело пострадавший мужчина, зажатый в искореженном от удара авто. На месте происшествия работают полиция, ГИБДД и скорая, сообщает ТАСС.
Среди раненых есть тяжело пострадавший мужчина, зажатый в искореженном от удара авто. На месте происшествия работают полиция, ГИБДД и скорая, сообщает ТАСС.
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