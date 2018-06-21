    ДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход. ДТП, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход

    ДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход

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    ДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход

    ДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход

    ДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход

      Три человека погибли и двое пострадали сегодня ночью в Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП с участием пяти машин.

      По предварительным данным, Mercedes на большой скорости по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном и загорелся. По касательной иномарка задела еще несколько машин, в том числе такси. Пассажиров в нем не было, водитель теперь говорит, что родился в рубашке.

      Георгий, очевидец: «Представляете, груда металла летит, груда искореженного металла со скрежетом и огнем!»

      смотретьВ Москве в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибли три человека
      В Москве в массовом ДТП на Кутузовском проспекте погибли три человека
      Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают, правоохранители опрашивают свидетелей. Не исключено, что ДТП мог спровоцировать пешеход, неожиданно оказавшийся на проезжей части.

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