ДТП с тремя погибшими на Кутузовском мог спровоцировать пешеход

Три человека погибли и двое пострадали сегодня ночью в Москве на Кутузовском проспекте в результате ДТП с участием пяти машин.
По предварительным данным, Mercedes на большой скорости по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, столкнулся с автофургоном и загорелся. По касательной иномарка задела еще несколько машин, в том числе такси. Пассажиров в нем не было, водитель теперь говорит, что родился в рубашке.
Георгий, очевидец: «Представляете, груда металла летит, груда искореженного металла со скрежетом и огнем!»
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают, правоохранители опрашивают свидетелей. Не исключено, что ДТП мог спровоцировать пешеход, неожиданно оказавшийся на проезжей части.
Георгий, очевидец: «Представляете, груда металла летит, груда искореженного металла со скрежетом и огнем!»
Обстоятельства трагедии сейчас устанавливают, правоохранители опрашивают свидетелей. Не исключено, что ДТП мог спровоцировать пешеход, неожиданно оказавшийся на проезжей части.
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