    СМИ: Трамп закидал Меркель конфетами на саммите G7

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    • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman
    СМИ: Трамп закидал Меркель конфетами на саммите G7

    СМИ: Трамп закидал Меркель конфетами на саммите G7

    СМИ: Трамп закидал Меркель конфетами на саммите G7
  • Фото: Reuters © 2018, Yves Herman

    • Американские СМИ узнали о грубо жесте Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде.

    Как рассказал аналитик Иэн Бреммер, президент США был раздражен тем, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо пытались заставить его подписать итоговое коммюнике.

    Некоторое время Трамп сидел, скрестив руки, а потом встал, вынул из кармана пиджака несколько конфет и, бросив их на стол, сказал Меркель: «Вот, Ангела, и не говори, что я никогда тебе ничего не даю», передает CBS.

    В итоге президент США отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, так и не подписав итоговое коммюнике.

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    Напомним, саммит G7 8 и 9 июня прошел в канадском Квебеке. Одной из центральных тем саммита стала разворачивающаяся торговая война. Так, Трамп заявлял, что США ждут от других стран «справедливого доступа» к рынкам и подчеркивал, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят».

    Канадский премьер же называл американские пошлины оскорбительными и говорил, что «не позволит собой помыкать». А Меркель отмечала, что прошедший в Канаде саммит «неудачным» и «отрезвляющим».

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