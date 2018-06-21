СМИ: Трамп закидал Меркель конфетами на саммите G7

Американские СМИ узнали о грубо жесте Дональд Трамп во время саммита G7 в Канаде.
Как рассказал аналитик Иэн Бреммер, президент США был раздражен тем, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и канадский премьер Джастин Трюдо пытались заставить его подписать итоговое коммюнике.
Некоторое время Трамп сидел, скрестив руки, а потом встал, вынул из кармана пиджака несколько конфет и, бросив их на стол, сказал Меркель: «Вот, Ангела, и не говори, что я никогда тебе ничего не даю», передает CBS.
В итоге президент США отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, так и не подписав итоговое коммюнике.
Напомним, саммит G7 8 и 9 июня прошел в канадском Квебеке. Одной из центральных тем саммита стала разворачивающаяся торговая война. Так, Трамп заявлял, что США ждут от других стран «справедливого доступа» к рынкам и подчеркивал, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят».
Канадский премьер же называл американские пошлины оскорбительными и говорил, что «не позволит собой помыкать». А Меркель отмечала, что прошедший в Канаде саммит «неудачным» и «отрезвляющим».
Некоторое время Трамп сидел, скрестив руки, а потом встал, вынул из кармана пиджака несколько конфет и, бросив их на стол, сказал Меркель: «Вот, Ангела, и не говори, что я никогда тебе ничего не даю», передает CBS.
В итоге президент США отправился в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, так и не подписав итоговое коммюнике.
Напомним, саммит G7 8 и 9 июня прошел в канадском Квебеке. Одной из центральных тем саммита стала разворачивающаяся торговая война. Так, Трамп заявлял, что США ждут от других стран «справедливого доступа» к рынкам и подчеркивал, что в Вашингтоне больше не желают быть «свиньей-копилкой, которую все грабят».
Канадский премьер же называл американские пошлины оскорбительными и говорил, что «не позволит собой помыкать». А Меркель отмечала, что прошедший в Канаде саммит «неудачным» и «отрезвляющим».
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