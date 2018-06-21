Расстрелы и пытки: чем известна банда выданного России Аслана Гагиева

Усиленные меры безопасности были приняты во время экстрадиции Аслана Гагиева, которого считают одним из самых опасных преступников современности. Его обвиняют в десятках заказных убийств. По материалам дела, у киллера было много подельников, некоторые из них до сих пор не задержаны. Поэтому конвоиры не стали рисковать и подогнали спецавтомобиль прямо к трапу самолета, на котором Гагиева доставили из Австрии в Россию.
На счету самого Гагиева, говорят следователи, по меньшей мере 40 расправ. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: убийства, организация преступного сообщества, бандитизм, незаконный оборот оружия и мошенничество. Но основной криминальный профиль Гагиева, согласно данным сыщиков, — киллер, безжалостный и дорогостоящий.
В бега Гагиев подался еще в 2014 году, когда его заподозрили в убийствах банкиров Дмитрия Плытника, Александра Слесарева и в расправе над сотрудником СК на транспорте Александром Леоновым. Гагиева объявили в международный розыск и задержали за границей спустя год. Австрийским полицейским пришлось провести масштабную операцию.
Гагиев мог оказаться в России и раньше, но время ушло на согласование экстрадиции с австрийцами. Кроме того, против выдачи выступали адвокаты Гагиева: они заявили, что Гагиев боится летать, а потому процедура конвоирования станет для него пыткой. Пришлось назначать медицинское обследование и дополнительные проверки. Экспертам удалось доказать, что аэрофобия Гагиева — выдумка.
Теперь беглецу грозит длительное заключение. За решеткой уже находятся многие из его подельников. В его преступную группу входили более 50 человек, 22 из них получили свои наказания, 13 остаются под стражей, еще 8 разыскивают по всему миру.
Считается, что первое громкое преступление банда совершила еще в начале 2008 года во Владикавказе. Тогда был тяжело ранен руководитель администрации главы Северной Осетии Сергей Такоев. Спустя несколько месяцев, считают следователи, все те же подельники Гагиева расстреляли машину начальника отдела по борьбе с организованной преступностью республики Марка Мецаева. Смертельно раненный полковник сумел протаранить автомобиль киллеров, преградивший ему дорогу, однако уехать далеко ему не хватило сил. Посмертно Марк Мецаев был награжден Орденом мужества.
Представители группировки старались уничтожить всех правоохранителей, которые их разыскивали. Жертвами становились и руководители правоохранительных структур, и рядовые сотрудники. Банде приписывают также убийство мэра Владикавказа Виталия Караева. Караев знал, что на него готовится покушение, и даже заказал себе бронированный автомобиль, но киллеры убили и самого мэра, и его водителя.
Через некоторое время банда перебралась в Москву. В столице они продолжили совершать жестокие убийства. Одна из их жертв — столичный банкир — была похищена, терпела многодневные пытки, а потом была заживо замурована в бочку с цементом. А в октябре 2005 года на Каширском шоссе бандиты обстреляли машины, в которых ехал в храм другой коммерсант с семьей. Преступники не пожалели жену и дочь предпринимателя.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.
В бега Гагиев подался еще в 2014 году, когда его заподозрили в убийствах банкиров Дмитрия Плытника, Александра Слесарева и в расправе над сотрудником СК на транспорте Александром Леоновым. Гагиева объявили в международный розыск и задержали за границей спустя год. Австрийским полицейским пришлось провести масштабную операцию.
Гагиев мог оказаться в России и раньше, но время ушло на согласование экстрадиции с австрийцами. Кроме того, против выдачи выступали адвокаты Гагиева: они заявили, что Гагиев боится летать, а потому процедура конвоирования станет для него пыткой. Пришлось назначать медицинское обследование и дополнительные проверки. Экспертам удалось доказать, что аэрофобия Гагиева — выдумка.
Теперь беглецу грозит длительное заключение. За решеткой уже находятся многие из его подельников. В его преступную группу входили более 50 человек, 22 из них получили свои наказания, 13 остаются под стражей, еще 8 разыскивают по всему миру.
Считается, что первое громкое преступление банда совершила еще в начале 2008 года во Владикавказе. Тогда был тяжело ранен руководитель администрации главы Северной Осетии Сергей Такоев. Спустя несколько месяцев, считают следователи, все те же подельники Гагиева расстреляли машину начальника отдела по борьбе с организованной преступностью республики Марка Мецаева. Смертельно раненный полковник сумел протаранить автомобиль киллеров, преградивший ему дорогу, однако уехать далеко ему не хватило сил. Посмертно Марк Мецаев был награжден Орденом мужества.
Представители группировки старались уничтожить всех правоохранителей, которые их разыскивали. Жертвами становились и руководители правоохранительных структур, и рядовые сотрудники. Банде приписывают также убийство мэра Владикавказа Виталия Караева. Караев знал, что на него готовится покушение, и даже заказал себе бронированный автомобиль, но киллеры убили и самого мэра, и его водителя.
Через некоторое время банда перебралась в Москву. В столице они продолжили совершать жестокие убийства. Одна из их жертв — столичный банкир — была похищена, терпела многодневные пытки, а потом была заживо замурована в бочку с цементом. А в октябре 2005 года на Каширском шоссе бандиты обстреляли машины, в которых ехал в храм другой коммерсант с семьей. Преступники не пожалели жену и дочь предпринимателя.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.
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