Австрия три года не выдавала России «киллера №1» из-за его аэрофобии

Главаря преступной группировки и «киллера №1» Аслана Гагиева не могли экстрадировать из Австрии в Россию с сентября 2017 года. Почему страна три года не выдавала преступника, на счету банды которого 60 убийств? И какое шоу он устроил в аэропорту Вены?
По версии следствия, преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, насчитывала более 50 участников. На счету банды Джако, как бандиты называли своего лидера, по разным данным, от 60 до 100 смертей. Цифра подтвержденных жертв росла по мере того, как арестованные бандиты стали давать показания.
Для банды Джако не было неприкасаемых: они убивали и сотрудников милиции, и крупных чиновников. Среди их жертв — вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и мэр Владикавказа Виталий Караев, застреленный в машине у своего дома.
Самого Гагиева задержали весной 2015-го года в Вене, где он скрывался под фамилией Морозов. Австрии вообще очень любят бежавшие из России преступники.
Вадим Лялин, адвокат: «Именно Австрия — благоприятная страна для того, чтобы скрываться для преступников такого большого уровня и масштаба, она хороша тем, что практически никогда никого не выдавала. За последние несколько лет это третья включительно выдача».
Находясь в австрийской тюрьме, Гагиев пытался саботировать следствие в России. За копию из материалов дела его люди заплатили 100 тысяч долларов, правда полковника-взяточника потом разоблачили и осудили. Экстрадировать Гагиева должны были еще в сентябре 2017 года, но когда он уже был в самолете, адвокаты предоставили справку, что у их клиента развилась редкая форма аэрофобии, и его вернули на дообследование. И вот сегодня главарь киллеров, наконец, был отправлен в Москву.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Для банды Джако не было неприкасаемых: они убивали и сотрудников милиции, и крупных чиновников. Среди их жертв — вице-премьер Северной Осетии Казбек Пагиев и мэр Владикавказа Виталий Караев, застреленный в машине у своего дома.
Самого Гагиева задержали весной 2015-го года в Вене, где он скрывался под фамилией Морозов. Австрии вообще очень любят бежавшие из России преступники.
Вадим Лялин, адвокат: «Именно Австрия — благоприятная страна для того, чтобы скрываться для преступников такого большого уровня и масштаба, она хороша тем, что практически никогда никого не выдавала. За последние несколько лет это третья включительно выдача».
Находясь в австрийской тюрьме, Гагиев пытался саботировать следствие в России. За копию из материалов дела его люди заплатили 100 тысяч долларов, правда полковника-взяточника потом разоблачили и осудили. Экстрадировать Гагиева должны были еще в сентябре 2017 года, но когда он уже был в самолете, адвокаты предоставили справку, что у их клиента развилась редкая форма аэрофобии, и его вернули на дообследование. И вот сегодня главарь киллеров, наконец, был отправлен в Москву.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Комментарии