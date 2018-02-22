Греция выдала РФ одного из лидеров банды киллеров, совершившей 60 убийств

В Россию из Греции экстрадирован участник «банды Гагиева», которая была причастна к убийству 60 человек.
Греция выдала России Артура Джиоева, члена так называемой «банды Гагиева», которая причастна к серии резонансных убийств, в том числе высокопоставленных чиновников и правоохранителей. Джиоев уже заключен под стражу, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.
Пресс-служба СК РФ: «В 2015 году на территории Греческой Республики задержан находившийся в международном розыске участник преступной организации Артур Джиоев, являвшийся „правой рукой“ руководителя преступной организации. 21 февраля 2018 года компетентным органом Греческой Республики Артур Джиоев выдан Российской Федерации и заключен под стражу».
В пресс-службе уточнили, что Джиоев отвечал за координацию действий подразделений банды, а также сам совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. На счету преступника — непосредственное участие в 5 убийствах, в том числе заместителя районного прокурора Владикавказа Олега Озиева, участие в 1 покушении, а также причастность к другим убийствам.
Всего в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. 22 члена банды были осуждены ранее, 13 человек остаются под стражей, еще 9, в том числе главарь преступной группировки, объявлены в международный розыск. Аслан Гагиев находится в Австрии, и власти страны рассматривают вопрос о его экстрадиции, сообщили в пресс-службе СК.
Пресс-служба СК РФ: «В 2015 году на территории Греческой Республики задержан находившийся в международном розыске участник преступной организации Артур Джиоев, являвшийся „правой рукой“ руководителя преступной организации. 21 февраля 2018 года компетентным органом Греческой Республики Артур Джиоев выдан Российской Федерации и заключен под стражу».
В пресс-службе уточнили, что Джиоев отвечал за координацию действий подразделений банды, а также сам совершил тяжкие и особо тяжкие преступления. На счету преступника — непосредственное участие в 5 убийствах, в том числе заместителя районного прокурора Владикавказа Олега Озиева, участие в 1 покушении, а также причастность к другим убийствам.
Всего в банду Аслана Гагиева с 2004 года входили более 50 человек. 22 члена банды были осуждены ранее, 13 человек остаются под стражей, еще 9, в том числе главарь преступной группировки, объявлены в международный розыск. Аслан Гагиев находится в Австрии, и власти страны рассматривают вопрос о его экстрадиции, сообщили в пресс-службе СК.
Комментарии