    Роналду решил сохранить счастливую бородку до конца ЧМ-2018

    комментировать
    • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
    Роналду решил сохранить счастливую бородку до конца <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Роналду решил сохранить счастливую бородку до конца ЧМ-2018

    Роналду решил сохранить счастливую бородку до конца <nobr>ЧМ-2018</nobr>
  • Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

    • Криштиану Роналду рассказал, почему решил отрастить бородку на время чемпионата мира по футболу.

    По словам знаменитого португальца, перед стартовым матчем с Испанией он был в сауне вместе с португальским полузащитником Рикарду Куарежмой и пообещал, что не будет бриться, если забьет гол.

    После хет-трика в ворота испанцев и решающего гола в матче с Марокко Роналду решил сохранить бородку до финала чемпионата мира, передает ТАСС.

    Криштиану Роналду: «Я был в сауне с Куарежмой, брился и сказал, что если забью испанцам, то оставлю бородку до конца чемпионата. Мне повезло, я забил и испанцам, и марокканцам, так что теперь буду отращивать ее до финала».

    Напомним, сейчас Криштиану Роналду с четырьмя голами занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018. Кроме того, поразив ворота в матче с Марокко, португалец установил рекорд среди европейских игроков по числу голов за сборные.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru