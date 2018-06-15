Испания и Португалия сыграли вничью на ЧМ, Роналду оформил хет-трик

Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду оформил
хет-трик и принес своей команде ничью в матче чемпионата мира по футболу со сборной Испании.
Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в России. Встреча в Сочи закончилась со счетом 3:3. Форвард португальцев Криштиану Роналду оформил хет-трик. Первый гол он забил на четвертой минуте с пенальти. Другие два гола Роналду забил на 44-й и 88-й минутах матча.
Реализованный Роналду пенальти стал первым на ЧМ-2018. Кроме того, Криштиану Роналду стал автором самого быстрого гола на мундиале и первого хет-трика. Португальский нападающий был признан лучшим футболистом матча.
В составе испанцев отличились Диего Коста (24-я и 55-я минуты) и Начо (58).
На стадионе «Фишт» во время матча присутствовали почти 44 тысячи зрителей, передает «Интерфакс».
Теперь в группе B сборные Испании и Португалии заработали по одному очку и делят второе и третье места. Лидирует в группе команда Ирана с тремя очками. На четвертом месте сборная Марокко (0).
Напомним, в пятницу также состоялись и другие матчи. Играли сборные Египта и Уругвая, встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды. А позднее на поле в Петербурге сошлись соперники Испании и Португалии по группе B — Иран и Марокко. Победу сборной Ирана принес автогол на последних секундах матча.
Реализованный Роналду пенальти стал первым на ЧМ-2018. Кроме того, Криштиану Роналду стал автором самого быстрого гола на мундиале и первого хет-трика. Португальский нападающий был признан лучшим футболистом матча.
В составе испанцев отличились Диего Коста (24-я и 55-я минуты) и Начо (58).
На стадионе «Фишт» во время матча присутствовали почти 44 тысячи зрителей, передает «Интерфакс».
Теперь в группе B сборные Испании и Португалии заработали по одному очку и делят второе и третье места. Лидирует в группе команда Ирана с тремя очками. На четвертом месте сборная Марокко (0).
Напомним, в пятницу также состоялись и другие матчи. Играли сборные Египта и Уругвая, встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды. А позднее на поле в Петербурге сошлись соперники Испании и Португалии по группе B — Иран и Марокко. Победу сборной Ирана принес автогол на последних секундах матча.
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