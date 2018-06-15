    Испания и Португалия сыграли вничью на ЧМ, Роналду оформил хет-трик

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Испания и Португалия сыграли вничью на ЧМ, Роналду оформил <nobr>хет-трик</nobr>

    Испания и Португалия сыграли вничью на ЧМ, Роналду оформил хет-трик

    Испания и Португалия сыграли вничью на ЧМ, Роналду оформил <nobr>хет-трик</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду оформил хет-трик и принес своей команде ничью в матче чемпионата мира по футболу со сборной Испании.

    Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в России. Встреча в Сочи закончилась со счетом 3:3. Форвард португальцев Криштиану Роналду оформил хет-трик. Первый гол он забил на четвертой минуте с пенальти. Другие два гола Роналду забил на 44-й и 88-й минутах матча.

    Реализованный Роналду пенальти стал первым на ЧМ-2018. Кроме того, Криштиану Роналду стал автором самого быстрого гола на мундиале и первого хет-трика. Португальский нападающий был признан лучшим футболистом матча.

    В составе испанцев отличились Диего Коста (24-я и 55-я минуты) и Начо (58).

    На стадионе «Фишт» во время матча присутствовали почти 44 тысячи зрителей, передает «Интерфакс».

    Теперь в группе B сборные Испании и Португалии заработали по одному очку и делят второе и третье места. Лидирует в группе команда Ирана с тремя очками. На четвертом месте сборная Марокко (0).

    Напомним, в пятницу также состоялись и другие матчи. Играли сборные Египта и Уругвая, встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды. А позднее на поле в Петербурге сошлись соперники Испании и Португалии по группе B — Иран и Марокко. Победу сборной Ирана принес автогол на последних секундах матча.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru