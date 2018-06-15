Криштиану Роналду реализовал первый пенальти ЧМ-2018

Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет своим голам на чемпионате мира в России.
Уже на 4-й минуте матча с Испанией знаменитый португалец сначала заработал пенальти, а потом послал мяч в сетку ворот с одиннадцатиметровой отметки.
Этот пенальти стал первым на мундиале в России. Кроме того, Роналду стал автором самого быстрого гола на ЧМ-2018.
Впрочем, на 24-й минуте Диего Коста восстановил равновесие. Однако перед свистком на перерыв Роналду оформил дубль — Давид де Хеа не справился с не самым сложным ударом португальца. После первого тайма португальская команда ведет со счетом 2:1.
Напомним, сегодняшний игровой день открыли сборные Египта и Уругвая — встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды. А позднее на поле в Петербурге сошлись соперники Испании и Португалии по группе B — Иран и Марокко. Победу иранцам принес автогол на последних секундах матча.
Этот пенальти стал первым на мундиале в России. Кроме того, Роналду стал автором самого быстрого гола на ЧМ-2018.
Впрочем, на 24-й минуте Диего Коста восстановил равновесие. Однако перед свистком на перерыв Роналду оформил дубль — Давид де Хеа не справился с не самым сложным ударом португальца. После первого тайма португальская команда ведет со счетом 2:1.
Напомним, сегодняшний игровой день открыли сборные Египта и Уругвая — встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу южноамериканской команды. А позднее на поле в Петербурге сошлись соперники Испании и Португалии по группе B — Иран и Марокко. Победу иранцам принес автогол на последних секундах матча.
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