Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Европы

Криштиану Роналду открыл счет в матче с Марокко и установил бомбардирский рекорд среди европейских футболистов.
Португалец уже на 4-й минуте отправил мяч в ворота Мунира, забив свой 85-й гол за национальную команду.
Таким образом Роналду побил рекорд по числу голов среди игроков европейских футбольных сборных. Прошлое достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу (84).
Кроме того, забитый в ворота Марокко гол позволил Роналду обойти Дениса Черышева в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018. Теперь на счету португальца, который ранее отметился хет-триком в матче с Испанией, четыре мяча.
Таким образом Роналду побил рекорд по числу голов среди игроков европейских футбольных сборных. Прошлое достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу (84).
Кроме того, забитый в ворота Марокко гол позволил Роналду обойти Дениса Черышева в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018. Теперь на счету португальца, который ранее отметился хет-триком в матче с Испанией, четыре мяча.
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