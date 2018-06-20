    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Европы

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Европы

    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Европы

    Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Европы
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Криштиану Роналду открыл счет в матче с Марокко и установил бомбардирский рекорд среди европейских футболистов.

    Португалец уже на 4-й минуте отправил мяч в ворота Мунира, забив свой 85-й гол за национальную команду.

    Таким образом Роналду побил рекорд по числу голов среди игроков европейских футбольных сборных. Прошлое достижение принадлежало венгру Ференцу Пушкашу (84).

    Кроме того, забитый в ворота Марокко гол позволил Роналду обойти Дениса Черышева в списке лучших бомбардиров ЧМ-2018. Теперь на счету португальца, который ранее отметился хет-триком в матче с Испанией, четыре мяча.

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