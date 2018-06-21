    Путин провел частную встречу с Блаттером

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    Путин провел частную встречу с Блаттером

    Путин провел частную встречу с Блаттером

    Дмитрий Песков рассказал о встрече президента России с бывшим руководителем ФИФА.

    По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин провел частную встречу с Йозефом Блаттером.

    При этом Песков подчеркнул, что пока не может предоставить никаких деталей.

    смотретьПосле победы России над Египтом экс-глава FIFA Блаттер не мог уснуть до утра
    После победы России над Египтом экс-глава FIFA Блаттер не мог уснуть до утра
    Напомним, ранее Йозеф Блаттер заявил, что организация чемпионата мира в России достойна высших похвал, и признался, что до утра не мог заснуть после победы российской команды над Египтом. Экс-глава ФИФА подчеркнул, что ему было приятно стать свидетелем второй победы России на ЧМ-2018.

    Также Блаттер рассказал, что посетит матч между сборными Бразилии и Коста-Рики, который пройдет 22 июня в Петербурге. После этого бывший президент ФИФА намерен отправиться домой в Цюрих, сообщает ТАСС.

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