После победы России над Египтом экс-глава FIFA Блаттер не мог уснуть до утра

Седьмой игровой день
ЧМ-2018 определил двух первых участников плей-офф. Из группы А досрочно вышли сборные России и Уругвая. В матчах группы B испанцы и португальцы одержали минимальные победы.
Шанса выйти из группы лишилась сборная Марокко, которая пока не смогла заработать ни одного очка. Португальцы победили марокканцев со счетом 1:0. Единственный и, как потом оказалось, победный гол забил в самом начале игры неудержимый Криштиану Роналду.
Португальский форвард — лидер этого чемпионата по количеству забитых мячей и самый результативный игрок в истории европейских сборных. На матче в «Лужниках присутствовали бывший и нынешний президенты FIFA Иозеф Блаттер и Джанни Инфантино. Как сказал Блаттер журналистам, организация чемпионата мира в России достойна высших похвал.
Йозеф Блаттер, бывший президент FIFA: „После победы российской сборной я не мог заснуть в гостиничном номере до 4:00. Мне было приятно стать свидетелем второй победы России, которая обеспечила себе путевку в плей-офф. Для меня это 11-й чемпионат мира. В 10 я принимал активное участие, а здесь я в качестве гостя. Первый матч страны-хозяйки всегда очень важен, второй — еще важнее. Сейчас эти испытания позади. И это успех всего турнира“».
Одна из команд группы B станет соперником России в 1/8 финала. Наша команда досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Россия и Уругвай набрали по 6 очков. Личная встреча решит, кто займет первое, а кто — второе место в группе.
«Красная фурия» празднует победу в Казани. Сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0. В столицу Татарстана приехали сотни фанатов обеих команд. Специально к чемпионату иранские власти впервые за 40 лет разрешили женщинам посещать стадионы. Болельщицы арабской республики поддерживали родную команду наравне с мужчинами, а жаркие испанцы старались заглушить соперников барабанами.
Португальский форвард — лидер этого чемпионата по количеству забитых мячей и самый результативный игрок в истории европейских сборных. На матче в «Лужниках присутствовали бывший и нынешний президенты FIFA Иозеф Блаттер и Джанни Инфантино. Как сказал Блаттер журналистам, организация чемпионата мира в России достойна высших похвал.
Йозеф Блаттер, бывший президент FIFA: „После победы российской сборной я не мог заснуть в гостиничном номере до 4:00. Мне было приятно стать свидетелем второй победы России, которая обеспечила себе путевку в плей-офф. Для меня это 11-й чемпионат мира. В 10 я принимал активное участие, а здесь я в качестве гостя. Первый матч страны-хозяйки всегда очень важен, второй — еще важнее. Сейчас эти испытания позади. И это успех всего турнира“».
Одна из команд группы B станет соперником России в 1/8 финала. Наша команда досрочно обеспечила себе место в плей-офф. Россия и Уругвай набрали по 6 очков. Личная встреча решит, кто займет первое, а кто — второе место в группе.
«Красная фурия» празднует победу в Казани. Сборная Испании одолела команду Ирана со счетом 1:0. В столицу Татарстана приехали сотни фанатов обеих команд. Специально к чемпионату иранские власти впервые за 40 лет разрешили женщинам посещать стадионы. Болельщицы арабской республики поддерживали родную команду наравне с мужчинами, а жаркие испанцы старались заглушить соперников барабанами.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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