    Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов
    Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко

    Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко

    Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко
  • Фото: РИА Новости © 2018, Антон Денисов

    • Сборная Португалии с минимальным счетом переиграла Марокко в матче чемпионата мира по футболу.

    Встреча, проходившая в столичных «Лужниках», закончилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.

    Единственный мяч в этой встрече был забит на 4-й минуте. Точный удар головой нанес Криштиану Роналду, который забил свой 85-й гол за португальскую сборную.

    Сегодняшняя победа позволила Португалии выйти на первую строчку в группе B. Однако Испания и Иран, который на старте переиграл Марокко, сыграют сегодня позднее.

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