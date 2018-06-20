Гол Роналду принес Португалии победу над Марокко

Сборная Португалии с минимальным счетом переиграла Марокко в матче чемпионата мира по футболу.
Встреча, проходившая в столичных «Лужниках», закончилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 4-й минуте. Точный удар головой нанес Криштиану Роналду, который забил свой 85-й гол за португальскую сборную.
Сегодняшняя победа позволила Португалии выйти на первую строчку в группе B. Однако Испания и Иран, который на старте переиграл Марокко, сыграют сегодня позднее.
Единственный мяч в этой встрече был забит на 4-й минуте. Точный удар головой нанес Криштиану Роналду, который забил свой 85-й гол за португальскую сборную.
Сегодняшняя победа позволила Португалии выйти на первую строчку в группе B. Однако Испания и Иран, который на старте переиграл Марокко, сыграют сегодня позднее.
Комментарии