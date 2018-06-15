Автогол на последних секундах принес Ирану победу над Марокко

Сборная Ирана взяла верх над командой Марокко в своем первом матче на чемпионате мира.
Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу иранской сборной.
Единственный мяч в этом матче был забит уже в компенсированное время. На 95-й минуте форвард сборной Марокко Азиз Бухаддуз головой срезал мяч в свои ворота.
Отметим, что фавориты группы B — Испания и Португалия — позднее сегодня будут играть в Сочи. Стартовал же футбольный день встречей соперников сборной России по группе A. Уругвай на последних минутах добыл победу в матче с Египтом.
Единственный мяч в этом матче был забит уже в компенсированное время. На 95-й минуте форвард сборной Марокко Азиз Бухаддуз головой срезал мяч в свои ворота.
Отметим, что фавориты группы B — Испания и Португалия — позднее сегодня будут играть в Сочи. Стартовал же футбольный день встречей соперников сборной России по группе A. Уругвай на последних минутах добыл победу в матче с Египтом.
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