    Автогол на последних секундах принес Ирану победу над Марокко

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев
    Автогол на последних секундах принес Ирану победу над Марокко

    Автогол на последних секундах принес Ирану победу над Марокко

    Автогол на последних секундах принес Ирану победу над Марокко
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Даничев

    • Сборная Ирана взяла верх над командой Марокко в своем первом матче на чемпионате мира.

    Встреча, проходившая в Петербурге, закончилась со счетом 1:0 в пользу иранской сборной.

    Единственный мяч в этом матче был забит уже в компенсированное время. На 95-й минуте форвард сборной Марокко Азиз Бухаддуз головой срезал мяч в свои ворота.

    Отметим, что фавориты группы B — Испания и Португалия — позднее сегодня будут играть в Сочи. Стартовал же футбольный день встречей соперников сборной России по группе A. Уругвай на последних минутах добыл победу в матче с Египтом.

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