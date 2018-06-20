Минэкономразвития оценило стоимость ответных мер РФ на новые пошлины США

Максимальная сумма ответных мер России против США может составить 537,6 млн долларов.
Максимальная сумма, на которую могут быть введены ограничения против США, составляет 537,6 млн долларов — во столько был оценен ущерб, нанесенный российской экономике ограничениями США на экспорт стали и алюминия. На первом этапе стоимость ответных мер оценивается в 93 млн долларов, сообщили «Интерфаксу» в Минэкономразвития.
Из сообщения Минэкономразвития РФ: «537,6 млн долларов- это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин».
Ранее глава ведомства Максим Орешкин сообщил, что Россия намерена применить ответные меры на новые торговые пошлины США. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.
Из сообщения Минэкономразвития РФ: «537,6 млн долларов- это сумма, в пределах которой мы имеем право ввести балансирующие меры. На первом этапе она меньше — около 93 млн долларов. Эти суммы считаются как суммы дополнительных таможенных пошлин».
Ранее глава ведомства Максим Орешкин сообщил, что Россия намерена применить ответные меры на новые торговые пошлины США. Он уточнил, что ограничения могут быть введены в отношении строительно-дорожной техники и ряда других товаров, которые Россия ввозит из США, но не в отношении лекарств.
Комментарии