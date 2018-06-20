    Брифинг Марии Захаровой

    Президент Португалии прибыл в Москву поддержать сборную своей страны

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    • Фото: Gaya Tseytlina / facebook.com
    Президент Португалии прибыл в Москву поддержать сборную своей страны

    Президент Португалии прибыл в Москву поддержать сборную своей страны

    Президент Португалии прибыл в Москву поддержать сборную своей страны
  • Фото: Gaya Tseytlina / facebook.com

    • Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза будет смотреть игру сборной своей страны против команды Марокко.

    О прибытии Марселу Ребелу де Соуза сообщили ТАСС в посольстве Португалии в России. Президент Португалии будет смотреть сегодняшнюю игру сборной Португалии против сборной Марокко.

    Посольство Португалии в РФ: «Хотели бы сообщить, что Его Превосходительство президент Португальской Республики господин Марселу Ребелу де Соуза прибыл в Москву для просмотра матча».

    Матч начнется в 15:00, он пройдет на московском стадионе «Лужники». Среди зрителей будет также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который в 1995–2002 годах был председателем правительства Португалии.

    Напомним, в первом матче группового этапа ЧМ португальцы сыграли вничью с испанцами. Счет составил 3:3.

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