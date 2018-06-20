Генсек ООН Гутерриш прибыл в Москву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Москву. Он планирует встретиться с президентом Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а также посетить футбольный матч Португалия — Марокко в «Лужниках».
Визит Гуттериша в Россию продлится с 20 по 21 июня. Переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым запланированы на четверг. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что на встрече речь пойдет о современном состоянии международных отношений, роли СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию, а также о других вопросах взаимоотношений России с организацией.
О том, когда состоится встреча генсека ООН с Путиным, пока ни сам Гутерриш, ни пресс-служба Кремля не сообщили.
В ходе визита в Россию генсек ООН также должен принять участие в дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает ТАСС. Он намерен обсудить с его членами и гостями состояние современных международных отношений и роль ООН в их регулировании.
О том, когда состоится встреча генсека ООН с Путиным, пока ни сам Гутерриш, ни пресс-служба Кремля не сообщили.
В ходе визита в Россию генсек ООН также должен принять участие в дискуссии на площадке клуба «Валдай», передает ТАСС. Он намерен обсудить с его членами и гостями состояние современных международных отношений и роль ООН в их регулировании.
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