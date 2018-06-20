ЧМ-2018: на Манежной фанаты устроили самые массовые в истории обнимания

Уникальная акция сегодня утром началась в центре Москвы. На Манежной площади, которая в дни
ЧМ-2018 является одним из традиционных мест сбора болельщиков, футбольные фанаты устроили самые массовые в истории планеты обнимания. В них участвуют гости более чем из 50 стран, всего — несколько тысяч человек.
Этот флешмоб — наглядный пример того, как любовь к спорту в прямом смысле слова сближает и позволяет ставить незаурядные рекорды. Сегодняшние, как теперь принято говорить, обнимашки уже готовятся занести в Книгу Гиннесса.
Россия сегодня полна футбольных надежд. Наша сборная со счетом 3:1 обыграла Египет, набрала 6 очков в группе и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года.
Сборной Египта не помогло даже присутствие на поле Мохаммеда Салаха, который считается одним из лучших футболистов мира. Наши защитники его удачно парализовали, в то время как российское нападение воспользовалось прорехами египтян в обороне на флангах. Счет открыли гости, забив, правда, в собственные ворота. Это настолько вдохновило наших футболистов, что вскоре отличился Денис Черышев, а спустя еще три минуты мяч в ворота соперника отправил и Артём Дзюба.
Матч проходил на арене в Санкт-Петербурге. Стадион установил рекорд по посещаемости — за игрой с трибун следили 64,5 тысячи человек. Миллионы фанатов наблюдали за встречей в других городах. В Волгограде и Москве болельщиков было так много, что пришлось временно ограничить вход в фан-зоны.
Россия сегодня полна футбольных надежд. Наша сборная со счетом 3:1 обыграла Египет, набрала 6 очков в группе и практически гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира впервые за 32 года.
Сборной Египта не помогло даже присутствие на поле Мохаммеда Салаха, который считается одним из лучших футболистов мира. Наши защитники его удачно парализовали, в то время как российское нападение воспользовалось прорехами египтян в обороне на флангах. Счет открыли гости, забив, правда, в собственные ворота. Это настолько вдохновило наших футболистов, что вскоре отличился Денис Черышев, а спустя еще три минуты мяч в ворота соперника отправил и Артём Дзюба.
Матч проходил на арене в Санкт-Петербурге. Стадион установил рекорд по посещаемости — за игрой с трибун следили 64,5 тысячи человек. Миллионы фанатов наблюдали за встречей в других городах. В Волгограде и Москве болельщиков было так много, что пришлось временно ограничить вход в фан-зоны.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
Комментарии