Салах в поле не воин: главная египетская сила оказалась бесполезной против России

Сборная России по футболу продолжила победную серию и впервые за 32 года гарантировала себе выход в
плей-офф чемпионата мира. Египтянам не помогло даже присутствие на поле Мохаммеда Салаха, который считается одним из лучших футболистов мира. Арена в Санкт-Петербурге установила рекорд по посещаемости, за игрой на стадионе следили 64,5 тысячи человек. Миллионы наблюдали за матчем в других городах. В Волгограде и Москве болельщиков было так много, что пришлось временно ограничить вход в фан-зоны.
Интересно, что в момент, когда наша сборная вела со счетом 3:0, над ареной появилась радуга. В Сети уже шутят, что это знак свыше. Россия фактически обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2018. Исторический момент. Атмосфера на улицах и площадях городов еще долго была такой, как в чаше стадиона. Такой футбол нам нужен. Эмоции накалялись соразмерно счету. Голоса сорвали, когда Денис Черышев забил второй год, а затем Артём Дзюба — третий.
Российские болельщики ликуют, египтяне плачут. Футбол — как раз тот случай, когда мужчины могут себе это позволить.
Египетский болельщик: «Мы покидаем этот турнир фактически. Это ужасная игра, мы все потеряли, у нас нет шансов».
Сложный клубок переживаний испытала семейная пара фанатов. Наталья из России, Валид — из Египта. На каждый опасный момент в игре у каждого своя реакция. Но побеждает не только Россия, но и любовь.
Наталья, болельщица: «Валид хотел ничью, но я болела за Россию».
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, главная египетская сила, нападающий Мохаммед Салах, даже несмотря на то, что забил с пенальти и итоговый счет стал 3:1, все же оказался один в поле не воин. Болельщики противников российской сборной пугали им до начала матча так, что Саллахов казалось у них бесчисленное количество.
Болельщики сборной Египта: «Мы похожи на Саллаха! Да, мы двойняшки. Я просто очень люблю Саллаха. И внешность, как у него. Каждый хочет быть похож на Салаха».
Футбол в этот вечер объединял людей на стадионе, в фан-зонах и барах. Что может заставить прижаться друг другу у гаджета? Трансляция!
Болельщик российской сборной: «Мы организовали трансляцию для своих друзей. Мы сами из Мурманска».
Официально это еще не оформлено, но Россия фактически вышла в плей-офф турнира. Помешать этому может невероятное стечение каких-то обстоятельств. Уже сейчас за две впечатляющие победы с разницей мячей 8:1 звучат огромные благодарности тренеру и команде. Праздник, которого и ждали от домашнего чемпионата.
Подсчитаем голы на этом ЧМ: Аргентина, Бразилия и Германия вместе взятые забили 2 мяча. Россия — 8. По состоянию на этот момент наша сборная — лучшая команда чемпионата. Хочется, чтобы это победная песня не заканчивалась.
Без преувеличения вся страна, начиная от шумных московских и питерских улиц и заканчивая отдаленными поселками, отмечает победу нашей сборной. Футболисты сполна оправдали кредит доверия, выданный им после матча открытия. Фантастические эмоции, которые команда подарила болельщикам, в комментариях не нуждаются.
Российские болельщики ликуют, египтяне плачут. Футбол — как раз тот случай, когда мужчины могут себе это позволить.
Египетский болельщик: «Мы покидаем этот турнир фактически. Это ужасная игра, мы все потеряли, у нас нет шансов».
Сложный клубок переживаний испытала семейная пара фанатов. Наталья из России, Валид — из Египта. На каждый опасный момент в игре у каждого своя реакция. Но побеждает не только Россия, но и любовь.
Наталья, болельщица: «Валид хотел ничью, но я болела за Россию».
Как передает корреспондент НТВ Николай Булкин, главная египетская сила, нападающий Мохаммед Салах, даже несмотря на то, что забил с пенальти и итоговый счет стал 3:1, все же оказался один в поле не воин. Болельщики противников российской сборной пугали им до начала матча так, что Саллахов казалось у них бесчисленное количество.
Болельщики сборной Египта: «Мы похожи на Саллаха! Да, мы двойняшки. Я просто очень люблю Саллаха. И внешность, как у него. Каждый хочет быть похож на Салаха».
Футбол в этот вечер объединял людей на стадионе, в фан-зонах и барах. Что может заставить прижаться друг другу у гаджета? Трансляция!
Болельщик российской сборной: «Мы организовали трансляцию для своих друзей. Мы сами из Мурманска».
Официально это еще не оформлено, но Россия фактически вышла в плей-офф турнира. Помешать этому может невероятное стечение каких-то обстоятельств. Уже сейчас за две впечатляющие победы с разницей мячей 8:1 звучат огромные благодарности тренеру и команде. Праздник, которого и ждали от домашнего чемпионата.
Подсчитаем голы на этом ЧМ: Аргентина, Бразилия и Германия вместе взятые забили 2 мяча. Россия — 8. По состоянию на этот момент наша сборная — лучшая команда чемпионата. Хочется, чтобы это победная песня не заканчивалась.
Без преувеличения вся страна, начиная от шумных московских и питерских улиц и заканчивая отдаленными поселками, отмечает победу нашей сборной. Футболисты сполна оправдали кредит доверия, выданный им после матча открытия. Фантастические эмоции, которые команда подарила болельщикам, в комментариях не нуждаются.
❗3:1! Сборная России одержала блестящую победу над Египтом и завоевала путевку в плей-офф ЧМ-2018! Мы ждали этого 32 года ❗ Игра была 🔥🔥🔥.Опубликовано НТВ 19 июня 2018 г.
Чемпионат мира по футболу — 2018НТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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