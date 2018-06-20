Страна ликует: болельщики по всей России празднуют выход сборной в плей-офф ЧМ

Сборная России по футболу обыграла команду Египта в матче группового этапа чемпионата мира. Болельщики по всей стране празднуют победу подопечных Станислава Черчесова.
В Санкт-Петербурге, где проходила встреча, тысячи фанатов вышли на Невский проспект и прилегающие к нему улицы. Иностранные болельщики поздравляют россиян с победой.
Автолюбители устроили торжественный автопробег: машины гудят, пассажиры размахивают национальными флагами и скандируют «Россия!».
Ликование продолжается даже в метро.
Москвичи не отстают от жителей Северной столицы. На площадке фестиваля болельщиков во время матча присутствовало около 40 тысяч человек. Организаторам даже пришлось закрыть вход в фан-зону, чтобы избежать давки. Но неприятных инцидентов удалось избежать. Присутствующие остались в восторге от игры сборной России.
Фанаты из Калиниграда празднуют победу в фан-зоне.
Фан-зону в Сочи в день матча посетили почти 20 тысяч человек. Торжествующие болельщики исполнили национальный гимн.
Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Таким образом, команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата.
Питер!#РоссияЕгипет pic.twitter.com/SJGgu090Vw— MargoSavazh (@MargaritaSavazh) 19 июня 2018 г.
Автолюбители устроили торжественный автопробег: машины гудят, пассажиры размахивают национальными флагами и скандируют «Россия!».
Ликование продолжается даже в метро.
Круто и весело мы ехали домой.. Питер гудит.. Боже. Это невероятно офигенно круто ⚽ 🏆 ⚽ 😘Fifafanfest 🏆#ЧемпионатМира #WorldCup #чм2018 #russia #portugal #brazil #egipt #ЯЛюблюФутбол⚽ #ялюблюКриштиану #Never_give_up #bigdream #ВПитережить #ЛюблюВсеЧтоДелаю #ПриветЛето #Все_Nice #счастьевмелочах #happygirl #meangel 😇 #crazygirl #sweetbaby 😉#живилюби #житьвкайф #lifekaif #живитеярко #sweetlife #lifeitup #всемлюбви #всемдобра #всеммурмур 😻 #мяу 😺
Москвичи не отстают от жителей Северной столицы. На площадке фестиваля болельщиков во время матча присутствовало около 40 тысяч человек. Организаторам даже пришлось закрыть вход в фан-зону, чтобы избежать давки. Но неприятных инцидентов удалось избежать. Присутствующие остались в восторге от игры сборной России.
У нас тут сейчас атмосферно 🇷🇺🔝🇷🇺 А у Вас?— АРТЕМ КЛЮШИН (@ARTEM_KLYUSHIN) 19 июня 2018 г.
Россия 🇷🇺🔝 Москва 🔝#РоссияЕгипет
МОЖЕМ!!! УМЕЕМ!!! ДЕЛАЕМ!!!⚽#RUSEGY #ЧМ2018 #WorldCup #ВместеМыКоманда pic.twitter.com/mbqxUZXqun
Фанаты из Калиниграда празднуют победу в фан-зоне.
Фан-зону в Сочи в день матча посетили почти 20 тысяч человек. Торжествующие болельщики исполнили национальный гимн.
Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Таким образом, команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата.
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