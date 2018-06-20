Страна ликует: болельщики по всей России празднуют выход сборной в плей-офф ЧМ

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Россия 🇷🇺🔝 Москва 🔝#РоссияЕгипет



МОЖЕМ!!! УМЕЕМ!!! ДЕЛАЕМ!!!⚽#RUSEGY #ЧМ2018⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ #WorldCup⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠ ⁠ #ВместеМыКоманда⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠⁠ ⁠ pic.twitter.com/mbqxUZXqun