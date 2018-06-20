    Страна ликует: болельщики по всей России празднуют выход сборной в плей-офф ЧМ

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Страна ликует: болельщики по всей России празднуют выход сборной в <nobr>плей-офф</nobr> ЧМ

    Страна ликует: болельщики по всей России празднуют выход сборной в плей-офф ЧМ

    Страна ликует: болельщики по всей России празднуют выход сборной в <nobr>плей-офф</nobr> ЧМ
  • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

    • Сборная России по футболу обыграла команду Египта в матче группового этапа чемпионата мира. Болельщики по всей стране празднуют победу подопечных Станислава Черчесова.

    В Санкт-Петербурге, где проходила встреча, тысячи фанатов вышли на Невский проспект и прилегающие к нему улицы. Иностранные болельщики поздравляют россиян с победой.





    Автолюбители устроили торжественный автопробег: машины гудят, пассажиры размахивают национальными флагами и скандируют «Россия!».



    Веселится и ликует весь народ!

    Публикация от Nikolay Tulegenov (@nikolay_tulegenov)



    Ликование продолжается даже в метро.

    Круто и весело мы ехали домой.. Питер гудит.. Боже. Это невероятно офигенно круто ⚽ 🏆 ⚽ 😘Fifafanfest 🏆#ЧемпионатМира #WorldCup #чм2018 #russia #portugal #brazil #egipt #ЯЛюблюФутбол⚽ #ялюблюКриштиану #Never_give_up #bigdream #ВПитережить #ЛюблюВсеЧтоДелаю #ПриветЛето #Все_Nice #счастьевмелочах #happygirl #meangel 😇 #crazygirl #sweetbaby 😉#живилюби #житьвкайф #lifekaif #живитеярко #sweetlife #lifeitup #всемлюбви #всемдобра #всеммурмур 😻 #мяу 😺

    Публикация от Иринка😻 ايرينا (in love)💑💖💜💕💞 (@irishka_milli)



    Москвичи не отстают от жителей Северной столицы. На площадке фестиваля болельщиков во время матча присутствовало около 40 тысяч человек. Организаторам даже пришлось закрыть вход в фан-зону, чтобы избежать давки. Но неприятных инцидентов удалось избежать. Присутствующие остались в восторге от игры сборной России.















    Фанаты из Калиниграда празднуют победу в фан-зоне.

    Мы болели как могли! 3:1 #fifa2018 #russia2018 #kaliningrad

    Публикация от Alexander Nikiforovskiy (@weloveemusic)





    Фан-зону в Сочи в день матча посетили почти 20 тысяч человек. Торжествующие болельщики исполнили национальный гимн.



    Сборная России победила команду Египта в матче группового этапа ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. Таким образом, команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата.

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