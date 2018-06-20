Уход США из СПЧ ООН: что скрывается за дипломатическим демаршем

В Совете ООН по правам человека стало на одного участника меньше. США объявили о выходе из организации. Оказалось, что у Вашингтона накопилась масса претензий, в Белом доме настаивают на реформах СПЧ и обещают вернуться только в этом случае. Решение администрации Трампа уже спровоцировало критику в свой адрес со стороны ряда стран и международных организаций.
Белый дом снова хлопнул дверью, на этот раз в Совете ООН по правам человека. В Вашингтоне его деятельность назвали «лицемерной» и «корыстной» и объявили об официальном выходе из состава.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Совет по правам человека — плохой защитник этих прав. Даже хуже, Совет по правам человека превратился в тренировку бессовестного лицемерия, когда многие нарушения прав человека в мире игнорируются, а одни из самых серьезных нарушителей заседают в нем».
Претензий к СПЧ у США несколько. Во-первых, Америка недовольна, что защитой прав человека занимаются в том числе и страны, где фиксируются многочисленные нарушения этих прав. Во-вторых, Белый дом раздосадован постоянными претензиями СПЧ к Израилю. Совет по правам человека действительно с момента своего создания чаще всего осуждал отношение Израиля к палестинцам, в Вашингтоне уверены, что так быть не должно.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Когда так называемый Совет по правам человека не может обсудить массовые нарушения прав в Венесуэле и Иране и приветствует Демократическую Республику Конго в качестве нового члена, совет перестает быть достойным своего имени. Такой совет, по сути, вредит делу защиты прав человека. И, конечно, также есть вопрос хронической предвзятости к Израилю».
Есть, правда, и другое объяснение. Столь демонстративный демарш Вашингтона в ООН многие увязывают с нарушениями прав человека в самой Америке. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, прямо сейчас американские власти удерживают в специальных приемниках свыше 2000 детей незаконных мигрантов из Мексики. Раньше, если нелегал переходил американскую границу с ребенком, то у него были шансы остаться в стране. Но два месяца назад в Америке заработала политика так называемой нулевой толерантности по отношению к нелегалам. Взрослые теперь отправляются под суд, дети задерживаются на неопределенный срок, ни родных ни близких они видеть не могут.
Накануне к голосам, требующим от Белого дома немедленно позволить семьям воссоединиться, добавился и призыв верховного комиссара ООН по правам человека. Возможно, нежелание выслушивать критику и стало главной причиной выхода США из СПЧ.
Зейд Раад аль Хуссейн, верховный комиссар ООН по правам человека: «Чтобы какая-либо страна запугивала родителей, обращаясь так с их детьми, — это уже бессовестно. Я призываю Соединенные Штаты немедленно прекратить политику насильственного разделения семей. Я также призываю правительство наконец-то ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, чтобы соблюдались фундаментальные права детей, вне зависимости от из статуса».
По словам Хейли, выход из СПЧ не скажется на правозащитной деятельности Соединенных Штатов, они просто будут вести ее вне рамок Организации объединенных наций, в одиночку. Так же, впрочем, было и с Парижским соглашением по климату и с торговыми договоренностями. Теперь и права человека Америка, похоже, готова защищать по-своему, без оглядки на международное право.
Генеральный секретарь правозащитной Amnesty International Салил Шетти назвал это «полным неуважением к свободам, о которых так часто любят рассуждать в Вашингтоне».
Салил Шетти, генеральный секретарь правозащитной Amnesty International: «Президент Трамп снова демонстрирует полное безразличие к фундаментальным правам и свободам, которые, как заявляют США, они поддерживают. Совет по правам человека не идеален, его члены часто попадают под расследования, но он остается важной силой для ответственности и справедливости».
В российской миссии ООН деятельность США в СПЧ назвали неудачной попыткой превратить его в инструмент для продвижения собственных интересов и наказания неугодных стран, а также обратили внимание, что мир не поддержал американские предложения по его реформе. Россия готова продолжить работу с СПЧ и уже выдвинула свою кандидатуру в его состав. Решение будет принимать Генеральная ассамблея ООН.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Совет по правам человека — плохой защитник этих прав. Даже хуже, Совет по правам человека превратился в тренировку бессовестного лицемерия, когда многие нарушения прав человека в мире игнорируются, а одни из самых серьезных нарушителей заседают в нем».
Претензий к СПЧ у США несколько. Во-первых, Америка недовольна, что защитой прав человека занимаются в том числе и страны, где фиксируются многочисленные нарушения этих прав. Во-вторых, Белый дом раздосадован постоянными претензиями СПЧ к Израилю. Совет по правам человека действительно с момента своего создания чаще всего осуждал отношение Израиля к палестинцам, в Вашингтоне уверены, что так быть не должно.
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Когда так называемый Совет по правам человека не может обсудить массовые нарушения прав в Венесуэле и Иране и приветствует Демократическую Республику Конго в качестве нового члена, совет перестает быть достойным своего имени. Такой совет, по сути, вредит делу защиты прав человека. И, конечно, также есть вопрос хронической предвзятости к Израилю».
Есть, правда, и другое объяснение. Столь демонстративный демарш Вашингтона в ООН многие увязывают с нарушениями прав человека в самой Америке. Как передает корреспондент НТВ Алексей Веселовский, прямо сейчас американские власти удерживают в специальных приемниках свыше 2000 детей незаконных мигрантов из Мексики. Раньше, если нелегал переходил американскую границу с ребенком, то у него были шансы остаться в стране. Но два месяца назад в Америке заработала политика так называемой нулевой толерантности по отношению к нелегалам. Взрослые теперь отправляются под суд, дети задерживаются на неопределенный срок, ни родных ни близких они видеть не могут.
Накануне к голосам, требующим от Белого дома немедленно позволить семьям воссоединиться, добавился и призыв верховного комиссара ООН по правам человека. Возможно, нежелание выслушивать критику и стало главной причиной выхода США из СПЧ.
Зейд Раад аль Хуссейн, верховный комиссар ООН по правам человека: «Чтобы какая-либо страна запугивала родителей, обращаясь так с их детьми, — это уже бессовестно. Я призываю Соединенные Штаты немедленно прекратить политику насильственного разделения семей. Я также призываю правительство наконец-то ратифицировать Конвенцию о правах ребенка, чтобы соблюдались фундаментальные права детей, вне зависимости от из статуса».
По словам Хейли, выход из СПЧ не скажется на правозащитной деятельности Соединенных Штатов, они просто будут вести ее вне рамок Организации объединенных наций, в одиночку. Так же, впрочем, было и с Парижским соглашением по климату и с торговыми договоренностями. Теперь и права человека Америка, похоже, готова защищать по-своему, без оглядки на международное право.
Генеральный секретарь правозащитной Amnesty International Салил Шетти назвал это «полным неуважением к свободам, о которых так часто любят рассуждать в Вашингтоне».
Салил Шетти, генеральный секретарь правозащитной Amnesty International: «Президент Трамп снова демонстрирует полное безразличие к фундаментальным правам и свободам, которые, как заявляют США, они поддерживают. Совет по правам человека не идеален, его члены часто попадают под расследования, но он остается важной силой для ответственности и справедливости».
В российской миссии ООН деятельность США в СПЧ назвали неудачной попыткой превратить его в инструмент для продвижения собственных интересов и наказания неугодных стран, а также обратили внимание, что мир не поддержал американские предложения по его реформе. Россия готова продолжить работу с СПЧ и уже выдвинула свою кандидатуру в его состав. Решение будет принимать Генеральная ассамблея ООН.
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