Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ ООН

Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021 — 2023 годы. Об этом сообщили в постпредстве РФ при ООН.
Федор Стржижовский, пресс-секретарь миссии: «Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021 — 2023 годы».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты заявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Постпред США при ООН Никки Хейли назвала СПЧ «лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты заявили о выходе из Совета ООН по правам человека. Постпред США при ООН Никки Хейли назвала СПЧ «лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».
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