США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека

Соединённые Штаты покидают Совет ООН по правам человека. Об этом заявила постпред при ООН Никки Хейли на специальной
пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.
Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность соблюдению прав человека не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».
По словам Хейли, США не отвергают возможность возвращения в Совет при оопределенных условия, передает РИА Новости.
Никки Хейли: «Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться».
В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты являются лидером в продвижении прав человека и повторил слова Дональда Трампа, что СПЧ — это «огромный источник позора для ООН», так как в его составе есть страны, которые являются главными нарушителями прав человека.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем ее соучастником».
Позицию США подвергли критике глава МИД Британии Борис Джонсон, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини. А международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала политику Вашингтона в области прав человека однобокой, отметив, что Трампа «заботит только защита Израиля». Со своей стороны, правительство Израиля, что благодарно США за «смелое решение» о выходе из Совета, назвав эту организацию «предвзятой, враждебной и антиизраильской».
По словам Хейли, США не отвергают возможность возвращения в Совет при оопределенных условия, передает РИА Новости.
Никки Хейли: «Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться».
В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты являются лидером в продвижении прав человека и повторил слова Дональда Трампа, что СПЧ — это «огромный источник позора для ООН», так как в его составе есть страны, которые являются главными нарушителями прав человека.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем ее соучастником».
Позицию США подвергли критике глава МИД Британии Борис Джонсон, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини. А международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала политику Вашингтона в области прав человека однобокой, отметив, что Трампа «заботит только защита Израиля». Со своей стороны, правительство Израиля, что благодарно США за «смелое решение» о выходе из Совета, назвав эту организацию «предвзятой, враждебной и антиизраильской».
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