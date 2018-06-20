    США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека

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    • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas
    США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека

    США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека

    США заявили о выходе из Совета ООН по правам человека
  • Фото: Reuters © 2018, Yuri Gripas

    • Соединённые Штаты покидают Совет ООН по правам человека. Об этом заявила постпред при ООН Никки Хейли на специальной пресс-конференции с госсекретарем Майком Помпео.

    Никки Хейли, постпред США при ООН: «Мы идем на этот шаг, потому что наша приверженность соблюдению прав человека не позволяет нам быть частью лицемерной организации, которая превращает права человека в насмешку».

    По словам Хейли, США не отвергают возможность возвращения в Совет при оопределенных условия, передает РИА Новости.

    Никки Хейли: «Мы продолжим активно выступать за реформу Совета по правам человека. Если реформа пройдет, мы будем рады вновь к нему присоединиться».

    В свою очередь госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты являются лидером в продвижении прав человека и повторил слова Дональда Трампа, что СПЧ — это «огромный источник позора для ООН», так как в его составе есть страны, которые являются главными нарушителями прав человека.

    Майк Помпео, госсекретарь США: «Когда организация подрывает наши национальные интересы и интересы наших союзников, мы не будем ее соучастником».

    Позицию США подвергли критике глава МИД Британии Борис Джонсон, а также глава европейской дипломатии Федерика Могерини. А международная правозащитная организация Human Rights Watch назвала политику Вашингтона в области прав человека однобокой, отметив, что Трампа «заботит только защита Израиля». Со своей стороны, правительство Израиля, что благодарно США за «смелое решение» о выходе из Совета, назвав эту организацию «предвзятой, враждебной и антиизраильской».

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