В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

Рэпер Трейвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo (Джимми Вопо), был застрелен в понедельник в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания.
Как сообщает телеканал CBS, 21-летний рэп-исполнитель находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь. В салоне вместе с Jimmy Wopo находился еще один человек, они оба были госпитализированы после нападения с огнестрельными ранениями.
Позднее менеджер Jimmy Wopo сообщил, что рэпер скончался. Состояние второго пострадавшего медики оценивают как стабильное. Тем временем полиция разыскивает подозреваемых.
Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет. Его дебютный альбом Woponese были записан в 2016-м.
Минувшей ночью стало известно об убийстве в США другого рэпера. 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, который выступал под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен при выходе из мотосалона в Майами.
Позднее менеджер Jimmy Wopo сообщил, что рэпер скончался. Состояние второго пострадавшего медики оценивают как стабильное. Тем временем полиция разыскивает подозреваемых.
Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет. Его дебютный альбом Woponese были записан в 2016-м.
Минувшей ночью стало известно об убийстве в США другого рэпера. 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, который выступал под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен при выходе из мотосалона в Майами.
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