    В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

    4 комментария
    • Фото: @woponese / instagram.com
    В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

    В США застрелили рэпера Jimmy Wopo

    В США застрелили рэпера Jimmy Wopo
  • Фото: @woponese / instagram.com

    • Рэпер Трейвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo (Джимми Вопо), был застрелен в понедельник в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания.

    Как сообщает телеканал CBS, 21-летний рэп-исполнитель находился в автомобиле, когда к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь. В салоне вместе с Jimmy Wopo находился еще один человек, они оба были госпитализированы после нападения с огнестрельными ранениями.

    Позднее менеджер Jimmy Wopo сообщил, что рэпер скончался. Состояние второго пострадавшего медики оценивают как стабильное. Тем временем полиция разыскивает подозреваемых.

    Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет. Его дебютный альбом Woponese были записан в 2016-м.

    Минувшей ночью стало известно об убийстве в США другого рэпера. 20-летний Джасей Дуэйн Онфрой, который выступал под псевдонимом XXXTentacion, был застрелен при выходе из мотосалона в Майами.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru